YAŞ 2008: TSK'da yeni dönem

1 - 4 Ağustos 2008 tarihleri arasında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hem yeni komuta kademesi belirlendi, hem de önümüzdeki 10 yılı şekillendi.

Toplantı sonucunda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılacak olması nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ getirildi.

Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı olacak. Orgeneral Başbuğ, 4 yıl olan Genelkurmay Başkanlığı görevini yaş haddi nedeniyle 2 yıl yürütecek.

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şura çalışmaları dışında yapılan atamalarla Orgeneral Başbuğ'dan boşalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner atandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Koşaner'in yerine ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Avni Atila Işık getirildi.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun da emekliye ayrılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Koçman'ın yerine atandı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız da Genelkurmay 2. Başkanı oldu. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Necdet Özel ise Iğsız'ın yerine 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi.

Orgeneralliğe yükselen 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Aslan Güner Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na atanırken Ege Ordusu Komutanı da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hayri Kıvrıkoğlu oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu ise görevlerini birer yıl daha sürdürecek.

Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile diğer general ve amiral atama işlemleri, Yüksek Askeri Şura faaliyetleri dışında özel kanunlarla belirlenen esas ve usullere göre yapılıyor.

Şura kararlarına göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 46 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.



İLK KEZ İHRAÇ OLMADI



Yüksek Askeri Şura'nın bu yılki toplantılarında bir ilk yaşandı. YAŞ toplantısının ardından her yıl ordudan bazı subay ve astsubayların ilişkisi kesilirdi. İrticai faaliyetler ve disiplinsizlik nedeniyle bu yıl TSK'dan hiç kimse ihraç edilmedi.

İhraç olmayınca Başbakan Erdoğan ve Savunma Bakanı Vecdi Gönül de kararlara şerh koymadı.

YAŞ, kararlarına göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 46 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.



TSK’NIN 10 YILI ŞEKİLLENDİ



Geçtiğimiz yıl orgeneralliğe terfi eden ve bu yıl 2. Ordu Komutanlığı’na atanan Necdet Özel’in büyük bir sürpriz yaşanmazsa 2013’de Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmesi bekleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni 2020’li yıllara taşıyacak olan komuta kademesi bugünden belli oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, Orgeneral Yaşar Büyükanıt’tan Genelkurmay Başkanlığı’nı devralmasının ardından gözler sonraki yıllara çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki teamüllere uyulması durumunda, Orgeneral Başbuğ’dan da görevi Orgeneral Işık Koşaner, Org. Koşaner’den de bu yıl 2. Ordu Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Necdet Özel bayrağı devralacak.

Geçtiğimiz yıl orgeneralliğe terfi eden ve Ege Ordu Komutanlığı’na atanan, bu yıl ise 2. Ordu Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Necdet Özel 2013 yılının bir numaralı Genelkurmay Başkanı adayı oldu. Özel’e Genelkurmay Başkanlığı yolunun açılmasında kendisinden önce orgeneralliğe terfi eden 5 orgeneralin yaş durumları etkili oldu.

Talat Aydemir’in darbe girişimi nedeniyle Kara Harp Okulu 1963 ve 1964 yıllarında mezun vermemesi etkisini 2000’li yıllarda gösterdi. İki dönemin eksikliği, komutanların yaş haddi sorunuyla karşılaşmasıyla sonuçlandı. Normal süresi 4 yıl olan Genelkurmay Başkanlığı görevinde Orgeneral Yaşar Büyükanıt iki yıl kalabildi. Orgeneral Başbuğ da Orgeneral Büyükanıt gibi görevini iki yıl sürdürebilecek. Orgeneral Işık Koşaner ise 3 yıl kalabilecek.



"İSTİKBALİ" YAŞ HADDİ BELİRLİYOR



Kıdemli komutanların yaş haddine takılması, ardından gelenlerin önünün açılmasına ya da kapanmasına yol açıyor. Bu nedenle yaş haddi konusu, müstakbel Genelkurmay Başkanlarının yanı sıra kuvvet komutanları ile diğer orgeneralleri de yakından ilgilendiriyor. Orgeneral İsmail Koçman 1943, Orgeneral Ergin Saygun, Orgeneral Hasan Iğsız ve Orgeneral Avni Atila Işık ise 1946 doğumlular.



KORGENERAL ÖZEL İLE 4 YIL



Orgeneral Koşaner 2008-2010 döneminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunup Genelkurmay Başkanlığı’na atanacak. 2010 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Iğsız ya da Orgeneral Işık atanacak. Ancak yaş haddi nedeniyle 2 yerine 1 yıl görevde kalabilecekler.

2011’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanacak olan Orgeneral Özel, 2013’te Genelkurmay Başkanı olabilecek.

Eğer Orgeneral Iğsız ya da Orgeneral Işık’ın yaş haddi sorunu olmasa, 2013’ün Genelkurmay Başkanı adayı bu yıl terfi bekleyen korgenerallerden biri olacaktı.

1950 doğumlu olan Orgeneral Özel 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapabilecek. Orgeneral Özel ile birlikte komuta kademesinin "yaş haddi" sıkıntısı son bulacak.



DOĞAN GÜREŞ KIŞLASI



Orgeneral Özel, 1995’te tuğgeneralliğe, 1999’da tümgeneralliğe, 2003’te korgeneralliğe ve geçtiğimiz yıl da orgeneralliğe hep birinci sırada terfi etti. Özel’in tuğgeneral rütbesiyle Kahramanmaraş 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevindeki son gününde dikkat çekici bir olay yaşanmıştı. Tugay karargahının bulunduğu ”Orgeneral Doğan Güreş Kışlası”nın adı ”General M. Hayri Tarhan Kışlası” olarak değiştirilmişti. Eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in 28 Şubat sürecinde DYP’de siyaset yapması nedeniyle dönemin komutanları karargahın ismini değiştirmişlerdi.



BÜYÜKANIT İLE KOŞANER’İN ŞANSI



TSK’da yaş hadleri hesaplanırken 30 Ağustos milat kabul ediliyor. Yani bir komutan 30 Ağustos’tan sonra doğduysa, yaş haddi 1 yıl sonra doğmuş gibi hesaplanıyor. Orgeneral Yaşar Büyükanıt 1 Eylül 1940 doğumlu olduğu için Genelkurmay Başkanı olabildi. 2 gün önce doğmuş olsa Kara Kuvvetleri Komutanı dahi olamadan yaş haddinden emekliye ayrılacaktı.

Orgeneral Koşaner de aynı gerekçeyle Genelkurmay Başkanlığı’nda 1 yıl kazanacak. Orgeneral Koşaner’in doğum tarihi 5 Aralık 1945. Bu nedenle yaş haddi 1946 doğumluymuş gibi hesaplanacak.



İŞTE TSK’NIN YENİ KOMUTA KADEMESİ



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiralliğe yükseldi.

Bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile general ve amiralliğe yükselen albaylar şunlar:



KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Orgeneralliğe yükselen korgeneraller

------------------------------------



1 Korgeneral Aslan Güner

2 Korgeneral Hayri Kıvrıkoğlu



Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller

----------------------------------------



1 Tümgeneral Raif Akbaş

2 Tümgeneral Mehmet Emin Alpman

3 Tümgeneral Mehmet Eröz

4 Tümgeneral Tevfik Özkılıç

5 Tümgeneral Yurdaer Olcan



Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller

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1 Tuğgeneral Ferit Güler

2 Tuğgeneral Mehmet Daysal

3 Tuğgeneral Metin İyidil

4 Tuğgeneral A. Tamer Büyükkantarcıoğlu

5 Tuğgeneral Atilla Gürdere

6 Tuğgeneral Erdal Öztürk

7 Tuğgeneral Alpaslan Erdoğan

8 Tuğgeneral Bekir Memiş

9 Tuğgeneral Ömer Paç

10 Tuğgeneral Hasan Fehmi Canan

11 Tuğgeneral Veysi Sunal



Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar

-----------------------------------



1 Piyade Kurmay Albay Lokman Ekinci

2 Piyade Kurmay Albay Ömer Faruk Küçük

3 Topçu Kurmay Albay Abdulbaki Kavun

4 Topçu Kurmay Albay Ali Rıza Kuğu

5 Piyade Kurmay Albay Ferhat Özgen

6 Topçu Kurmay Albay Orhan Çınar

7 Kara Pilot Kurmay Albay Gökhan Gökay

8 Tank Kurmay Albay Sadık Piyade

9 Piyade Kurmay Albay Muhittin Yenikeçeci

10 Topçu Kurmay Albay Gürsel Öztürk

11 Topçu Kurmay Albay Cengiz Demirci

12 Piyade Kurmay Albay Taci Kurul

13 Topçu Kurmay Albay Ali Sivri

14 Piyade Kurmay Albay Veli Yıldırım

15 Topçu Kurmay Albay Ethem Büyükışık

16 Kara Pilot Kurmay Albay Salih Sevil

17 Topçu Kurmay Albay İsmail Gümüştekin

18 Topçu Kurmay Albay Osman Erbaş

19 Piyade Kurmay Albay Burhanettin Aktı

20 Muhabere Kurmay Albay Müjdat Uzun

21 Topçu Kurmay Albay Halit Günbatar

22 Piyade Albay Muzaffer Dirik

23 Mühendis Albay Nevzat Kılınç

24 Öğretmen Albay Ali Gündoğan



DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Koramiralliğe yükseltilen tümamiral

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1 Tümamiral Kadir Sağdıç



Tümamiralliğe yükseltilen tuğamiraller

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1 Tuğamiral Fikret Güneş

2 Tuğamiral Ramazan Cem Gürdeniz

3 Tuğamiral Serdar Dülger



Tuğamiralliğe yükseltilen albaylar

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1 Deniz Kurmay Albay Serdar Okan Kırçiçek

2 Deniz Kurmay Albay Cem Aziz Çakmak

3 Deniz Kurmay Albay Levent Erkek

4 Deniz Kurmay Albay Mehmet Fatih İlğar

5 Deniz Kurmay Albay Adnan Özbal

6 Deniz Piyade Kurmay Albay Mustafa Ekmel Özdengil

7 Deniz Albay Turgay Erdağ



HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller

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1 Tümgeneral Abidin Ünal

2 Tümgeneral Mehmet Veysi Ağar



Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller

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1 Tuğgeneral Mehmet Şanver

2 Tuğgeneral Nedim Güngör Kurubaş

3 Tuğgeneral Atilla Gülan

4 Tuğgeneral Sinan Şanlı

5 Tuğgeneral Hasan Küçükakyüz



Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar

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1 Hava Pilot Kurmay Albay Ahmet Levent Taştan

2 Hava Pilot Kurmay Albay Haluk Selvi

3 Hava Pilot Kurmay Albay Kubilay Selçuk

4 Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Özlü

5 Hava Pilot Kurmay Albay Erdoğan Arslantaş

6 Hava Pilot Kurmay Albay Cevat Yazgılı

7 Hava Pilot Kurmay Albay Mustafa Avcı

8 Hava Piyade Kurmay Albay Sami Fındıkoğlu



JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI



Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneral

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1 Tümgeneral Osman Eker



Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller

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1 Tuğgeneral Mehmet Çörten

2 Tuğgeneral Mustafa Kemal Alataş



Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar

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1 Jandarma Kurmay Albay Ünal Karaosmanoğlu

2 Jandarma Kurmay Albay Zeki Es

3 Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın

4 Jandarma Albay Bulut Ömer Mimiroğlu



GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI



Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar

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1 Profesör Tabip Albay Mustafa Başbozkurt

2 Profesör Tabip Albay Dilaver Erşanlı



Tuğgeneralliğe yükseltilen albay

--------------------------------



1 Profesör Deniz Tabip Albay Mehmet Ali Özgüven





8 KRİTİK İSİMDEN 4’Ü EMEKLİ OLDU



Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) 4 gün süren ağustos ayı olağan toplantısından çıkan kararlar çerçevesinde bazı terfi ve emeklilik işlemleri dikkat çekti.

Kaydedilen bir konuşması internet video paylaşım sitesi Youtube'de yayınlanan Genelkurmay Başkanlığı Elektronik Sistemler Komutanı Tuğgeneral Münir Erten emekli edildi. Ses kaydı yine Youtube'de yayınlanan Deniz Kuvvetleri Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Sağdıç ise bir üst rütbeye terfi ettirilerek, koramiral oldu. Sağdıç'ın terfisi, değerlendirmede Youtube'a kayıtların düşmesinin dikkate alınmadığı yorumlarını öne çıkardı.

YAŞ toplantısında, 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general-amiral bir üst rütbeye terfi ettirilirken, 46 general-amiralin görev süreleri ise bir yıl uzatıldı. 46 albay da terfi alarak, ilk defa general ya da amiral oldu.



Plaketçi paşa emekli



YAŞ'ta 7 korgeneral içinden 2 korgeneral orgeneralliğe terfi ettirildi. Korgeneraller Hasan Memişoğlu, Nusret Taşdeler ile Şemdinli olayları sırasında Van Kolordu Komutanlığı görevinde bulunan Selahattin Uğurlu'nun görev süreleri ise bir yıl uzatıldı. Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin'e verdiği plaket ile gündeme gelen Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Zekeriya Öztürk de emekliye sevkedildi.



Nogaylaroğlu temditli



Geçen yıl Hudson Enstitüsü'nde düzenlenen ve Türkiye'nin Irak'a saldırısı ile İstanbul'da bombalı eylem yapılması ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Tülay Tuğcu'ya mahkeme önündeki bombalı suikast eyleminde bulunulmasını içeren 'felaket senaryosu'nun ele alındığı toplantıya, Türkiye'nin ABD'deki savunma ataşesi sıfatıyla katılan Tuğgeneral Bertan Nogaylaroğlu da terfi alamadı. Nogaylaroğlu, görev süresi bir yıl uzatılan tuğgeneraller arasında yer aldı.



YAŞ’ta görev süresi uzatılanlar

Yüksek Askeri Şura'nın “Ağustos ayı olağan toplantısı”nda alınan kararlar doğrultusunda 46 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Şura Kararları göre, görev süreleri uzatılan general ve amirallerin görev yerleri, rütbeleri ve isimleri şöyle:



Kara Kuvvetleri Komutanlığı



Korgeneral Hasan Memişoğlu,

Korgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler,

Korgeneral Selahattin Uğurlu,

Tümgeneral Adem Huduti,

Tümgeneral Mehmet Taş,

Tümgeneral Uğur Uzal,

Tümgeneral Tuncay Çakan,

Tümgeneral Necmettin Baykul,

Tuğgeneral Sezai Bostancı,

Tuğgeneral Hüseyin Şentürk,

Tuğgeneral Aydın Semerci,

Tuğgeneral Fikret Salih Tolungüç,

Tuğgeneral Muharrem Yavaş,

Tuğgeneral Bahadır Uçkan,

Tuğgeneral Uğur Tarık Özkut,

Tuğgeneral Birol Erdem,

Tuğgeneral Mehmet Tevfik Bedük,

Tuğgeneral Ahmet Kemal Emren,

Tuğgeneral Ünal Akbulut,

Tuğgeneral İzzet Ocak,

Tuğgeneral Atakan Altıparmak,

Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu,

Tuğgeneral Şahin Tarlan,

Tuğgeneral Orhan Köprü.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı



Koramiral Şevki Erdal Bucak,

Tümamiral Recep Bülent Bostanoğlu,

Tuğamiral Deniz Dağlılar,

Tuğamiral Doğan Bozkurt,

Tuğamiral Hasan Uşaklıoğlu,

Tuğamiral Ahmet Serdar Akınsel.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı



Korgeneral Bilgin Balanlı,

Tümgeneral Osman Yıldırım,

Tümgeneral Akın Öztürk,

Tümgeneral Şirin Ünal,

Tuğgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu,

Tuğgeneral Muzaffer Ok,

Tuğgeneral Mehmet Yılmaz Erdoğan,

Tuğgeneral Osman Kapani Aktaş.



Jandarma Genel Komutanlığı



Tümgeneral Mehmet Tayfun Yıldız,

Tuğgeneral Mustafa İhsan Batı,

Tuğgeneral Osman Baykurt,

Tuğgeneral Faik Canbolat,

Tuğgeneral Selahattin Yıldırım.



Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı



Tuğgeneral Harun Tatar,

Tuğgeneral Ersoy Işık,

Tuğamiral Cemil Turgut Tufan.



Yeni komutanların özgeçmişleri



Genelkurmay Başkanlığına 30 Ağustos itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Işık Koşaner getirildi.

30 Ağustos 2008 itibariyle emekliye ayrılacak Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yerine Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Başbuğ, 1943 yılında Afyon’da doğdu.

Orgeneral Başbuğ, 1962 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1963 yılında Piyade Okulu’ndan mezun oldu. 1971 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Başbuğ, 1973 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu.

Kurmay Subay olarak Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığında Karargah Subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Belçika/Brüksel’de NATO Uluslararası Askeri Karargahında Cari İstihbarat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51’inci Piyade Tümeni 247’nci Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

İngiltere Kraliyet Harp Akademisi ve NATO Savunma Kolejini de bitiren Orgeneral İlker Başbuğ, 1989 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbede, Belçika/Mons’da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) Lojistik ve Enformasyon Daire Başkanlığı, 1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 1993 yılında tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesi ile 1993-1995 yılları arasında Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve daha sonra da Belçika/Mons’da Milli Askeri Temsil Heyeti (NMR) Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1997 yılında korgeneralliğe terfi ederek, sırasıyla 2’nci Kolordu Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında orgeneralliğe terfi eden İlker Başbuğ, 2002-2003 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay 2’nci Başkanlığı, 2005-2006 yıllarında 1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini müteakip 2006 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Orgeneral Başbuğ, 30 Ağustos 2008 itibariyle Genelkurmay Başkanı olacak.

TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve TSK Şeref Madalyası sahibi olan Orgeneral Başbuğ, Sevil Başbuğ ile evli ve iki çocuk babası.



-ORGENERAL KOŞANER-



Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner’in özgeçmişi şöyle:

Orgeneral Işık Koşaner, 1945 yılında İzmir’de doğdu. 1965 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1966 yılında Piyade Okulu’ndan mezun olan Orgeneral Koşaner, 1976 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda öğretmenlik ve Harekat Eğitim Subaylığı yaptı. 1978 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun olan Orgeneral Koşaner, kurmay subay olarak Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı emrinde çalıştı.

İtalya’nın Napoli kentinde Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı (AFSOUTH) İstihbarat Dairesi’nde karargah subaylığı yapan Orgeneral Koşaner, 3. Ordu Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Strateji Kuvvet Plan Dairesi’nde Kuvvet Plan ve Program Şube ile Strateji Şube Müdürlüğü, 8. Piyade Tümen 131. Piyade Alay Komutanlığı, Genelkurmay Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Orgeneral Koşaner, 1992 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbe ile Kara Kuvvetleri Lojistik Plan Daire Başkanlığı ve 1. Komando Tugay Komutanlığı görevi yaptı.

1996 yılında tümgeneralliğe terfi eden Orgeneral Koşaner, bu rütbe ile Kara Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. Orgeneral Koşaner, 2000 yılında korgeneralliğe terfi ederek Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra geçen yıl orgeneralliğe terfi ederek Ege Ordu Komutanlığı’na atandı. Orgeneral Koşaner, 2005 itibariyle de Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine getirildi.

30 Ağustos 2006’da Jandarma Genel Komutanı olan Orgeneral Koşaner, 30 Ağustos 2008 itibariyle de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Nurdan Koşaner ile evli olan Orgeneral Koşaner, iki çocuk babası. Orgeneral Koşaner, İngilizce biliyor.



AVNİ ATİLA IŞIK



Jandarma Genel Komutanlığı’na Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Avni Atila Işık, 1. Ordu Komutanlığı’na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun, 2. Ordu Komutanlığı’na Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay 2. Başkanlığı’na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı’na atanan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Avni Atila Işık’ın özgeçmişi şöyle:

Orgeneral Işık, 1946 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1966 yılında Kara Harp Okulundan, 1967 yılında İstihkam Okulundan mezun oldu. 1975 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Orgeneral Işık, 1977 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak Kara Kuvvetleri İstihkam Daire Başkanlığında proje subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, ABD Eğitim Komutanlığında irtibat subaylığı, Kara Kuvvetleri Eğitim Komutanlığında şube müdürlüğü, Londra Askeri Ataşeliği, 12. Piyade Tümen 7. Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1993 yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Işık, bu rütbede Genelkurmay Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı ve 66. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1997 yılında tümgeneralliğe terfi eden Işık, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında korgeneralliğe terfi eden Orgeneral Işık, 7. Kolordu Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral Işık, 2006 yılında orgeneralliğe terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. Orgeneral Işık, 30 Ağustos 2008 itibariyle de Jandarma Genel Komutanı oldu.

Hayriye Jale Işık ile evli olan Orgeneral Işık’ın 2 çocuğu bulunuyor. Işık, İngilizce biliyor.



-ORGENERAL ERGİN SAYGUN-



1. Ordu Komutanlığı’na atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun’un özgeçmişi şöyle:

Orgeneral Ergin Saygun, 1946 yılında İstanbul’da doğdu. Kara Harp Okulu’ndan 1966 yılında mezun olan Orgeneral Saygun, 1967 yılında topçu okulunu bitirdi.

Orgeneral Saygun, 1976 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birliklerde batarya subaylığı, kara kuvvetleri uçuş birliklerinde uçuş öğretmenliği ve Güney Kore’de irtibat subaylığı yaptı. Orgeneral Saygun, 1978 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu. Ardından kurmay subay olarak Genelkurmay Strateji ve Plan Dairesi’nde proje subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Belçika’nın Başkenti Brüksel’de Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı’nda kara plan subaylığı, Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü, 6. Piyade

Tümeni’nde mekanize piyade tabur komutanlığı, 3. Kolordu ve 1. Ordu Harekat Eğitim Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Orgeneral Saygun, 1993 yılında tuğgeneralliğe terfi etti. Belçika’nın Mons kentinde Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) Lojistik ve İntikaller Daire Başkanlığı ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. Tümgeneralliğe 1997 yılında terfi eden Orgeneral Saygun, Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığı ile 4. Kolordu Komutan Yardımcısı ve 1. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerini yürüttü. Orgeneral Saygun, 2001 yılında Korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 3. Kolordu Komutanlığı ve Brüksel’de Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral Saygun, 2005’te orgeneralliğe terfisinin ardından Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’na getirildi.

Orgeneral Saygun, 2006 yılında Genelkurmay 2. Başkanlığı’na, 30 Ağustos 2008 itibariyle de 1. Ordu Komutanlığı’na atandı. Nermin Saygun ile evli olan Orgeneral Saygun, iki çocuk babası. TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Orgeneral Saygun, İngilizce biliyor.



-ORGENERAL NECDET ÖZEL-



Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Necdet Özel’in özgeçmişi ise şöyle:

Orgeneral Özel, 1950 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında Kara Harp Okulundan, 1970 yılında Piyade Okulundan mezun oldu. 1978 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Özel, 1980 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Plan ve Harekat Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği İşlem ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Proje Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği, Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı ve 9. Piyade Tümen 17. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1995 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Orgeneral Özel, 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İç Güvenlik Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Orgeneral Özel, 1999 yılında tümgeneralliğe terfi etti ve 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2003 yılında korgeneralliğe terfi eden Özel, 7. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 2007 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi eden Orgeneral Özel, Ege Ordusu Komutanlığı görevine atandı. Orgeneral Özel, bu yıl 2. Ordu Komutanlığı’na getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Özel, İngilizce biliyor.



-ORGENERAL HASAN IĞSIZ-



2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın özgeçmişi şöyle:

Iğsız, 1946 yılında İstanbul’da doğdu. Iğsız, 1966 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1967 yılında ise İstihkam Okulu’ndan mezun oldu. 1974 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Iğsız, 1976 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu. Iğsız, ardından kurmay subay olarak Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Belçika/Brüksel’de Uluslararası Askeri Karargah Plan prensipler Dairesi’nde plan subaylığı, Genelkurmay Personel Dairesi’nde general-amiral şube proje subaylığı ve şube müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1993 yılında tuğgeneralliğe terfi eden ve bu rütbede Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 16. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunan Iğsız, 1997 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Iğsız, tümgeneral rütbesiyle Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı, Kara Kuvvetleri

Personel Başkanlığı ve Belçika-Mons’da Milli Askeri Temsil Heyeti aşkanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında korgeneralliğe terfi eden Iğsız, bu rütbede Genelkurmay Personel Başkanlığı, 5. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2006’da orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığı görevine getirilen Hasan Iğsız, 30 Ağustos 2008 itibariyle Genelkurmay 2. Başkanı oldu. Orgeneral Iğsız, Ayşe Iğsız ile evli ve iki çocuğu bulunuyor. Iğsız, İngilizce biliyor.





