-YAŞ 1 AĞUSTOS'TA TOPLANIYOR ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 1-4 Ağustos'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin terfi ve emeklilik durumları ile gündemdeki diğer konuları değerlendirmek üzere toplanacak. YAŞ'ın Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki Çakmak Salonu'nda yapılacak. Bir üst rütbeye yükselecek general ve amirallerle, general ve amiralliğe yükselecek albayların durumunun yanı sıra, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacakların ve görev süreleri bir yıl uzatılacakların da belirleneceği Şura'da, komuta kademesi de yeniden şekillenecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın görev süreleri 30 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla sona eriyor. Orgeneral Başbuğ'un emekliye ayrılmasıyla boşalacak Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in atanması bekleniyor. Orgeneral Koşaner, atanması halinde bu görevi 3 yıl yapacak. Şura'da Orgeneral Koşaner'den boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Orgeneral Işık'tan boşalan Jandarma Genel Komutanlığı'na da atamalar yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ise görevlerini bir yıl daha sürdürecekler. Şura'da, 134 general ve amiralin terfi ve emekliliklerinin görüşülmesi, 35 civarında general ve amiralin bir üst rütbeye terfi etmesi, 45 albayın da general ve amiral rütbesine yükselmesi bekleniyor. TSK'yı ilgilendiren diğer konuların da görüşüleceği Şura'da alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından kamuoyuna açıklanacak.