YARSAV'ın tasfiye formülü

T24 - Başkanlığını Emine Ülker Tarhan’ın yaptığı, Dünya Yargıçlar Birliği üyesi YARSAV’ın tasfiyesi için üyelerini güzel sanatlara ve spora yönlendiren Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği kurulacak. Hâkim ve savcılar bu birliğin dışındaki derneklere üye olamayacak.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kapatılmasını istediği Yargıç ve Savcılar Birliği’ne (YARSAV) karşı, yargı üyelerini güzel sanatlara yönlendiren bir tasfiye formülü hazırlandı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre;



Başbakan’ın “Kesinlikle yargıda bu tür dernekler olmaz, olmamalı” diyerek tepki gösterdiği YARSAV’ın kapatılma girişim, yeni yasama yılında Meclis’te önemli bir tartışma konusu olacak. Ak Parti yöneticileri, referandumda “evet” çıkarsa Anayasa’ya uyum yasalarıyla birlikte Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Tasarısı’nı ele alacak.



TBMM Adalet Komisyonu’nda bekleyen tasarıya göre; yüksek mahkeme yargıçlarıyla adli-idari yargı yargıç ve savcıları, Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği’ne üye olabilecek. Bu birlik, yargı bağımsızlığı ve etik değerleri korumak amacıyla çalışacak ve resmi törenlerde protokolde temsil edilecek. Yargıçlar ve savcılar, bu birliğin dışındaki derneklere üye olamayacak. Benzer amaçları taşıyan birlikler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte feshedilecek. Dünya Yargıçlar Birliği üyesi olan YARSAV’ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can’ın kurduğu Demokrasi ve Özgürlükler İçin Yargıçlar ve Savcılar Birliği de kapanacak.



Yeni düzenlemede, yargıç ve savcılar için bir istisna getiriliyor. Geçici maddede, “Hâkimler ve savcılar, resim, müzik, heykel gibi güzel sanatlar ile spor alanlarında kurulmuş derneklerin kurucusu ve üyesi olabilirler” hükmü bulunuyor.



Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, “Ortada bir sorun olduğu gerçek. Siyasetle uğraşan dernek temsilcilerinin tarafsızlık ve bağımsızlık ekseninde durumları nedir? Bu değerlendirmeyi komisyon yapar. ‘Anayasa’nın 135’inci maddesindeki gibi meslek teşekkülü yargıçlar ve savcılar alanında kurulabilir mi’ sorusu ciddi şekilde tartışılmalı” dedi.







