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YARSAV'ın Başbakan'a açtığı hakaret davası reddedildi

YARSAV'ın Başbakan Erdoğan'a açtığı hakaret davası 16. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi

14 Şubat 2013 14:48

Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV),2010’daki Anayasa referandumu öncesinde Hatay’daki bir konuşmasında birliğin tüzel kişiliğine hakaret ettiği gerekçesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a açtığı tazminat davası reddedildi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tekrar görülen davanın duruşmasına YARSAV’ın avukatı Pınar Akgül Doğusoy ile Erdoğan’ın avukatları Ali Özkaya ve Burhanettin Sevencan katıldı.

Avukat Doğusoy, mahkemenin önceki kararında direnmesini talep etti.Erdoğan’ın avukatları ise bozma ilamına uyulmasını ve davanın reddini istedi.

Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar vererek, son beyanları dinleyen Hakim Yaşar Eren, davanın reddine karar verildiğini açıkladı.

Dava dilekçesinde, Başbakan Erdoğan’ın, 31 Temmuz 2010’da Hatay’daki mitingde yaptığı konuşmada, ”Anayasa değişikliğine CHP karşı çıkıyor. MHP karşı çıkıyor. BDP karşı çıkıyor. Bu Anayasa değişikliğine bir kısım medya karşı çıkıyor. Karanlıktan medet uman çeteler karşı çıkıyor. Statükoya sırtını dayamış, tuzu kuru seçkinler ’Evet’e karşı çıkıyor. Bir de terör örgütü karşı çıkıyor. Bundan daha açık, net ne olabilir? CHP, MHP, BDP, YARSAV, terör örgütü biraraya toplanmış...” diyerek, YARSAV’ın tüzel kişiliğine saldırıda bulunduğu öne sürülüyordu.

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 25 bin liralık tazminat davasını kısmen kabulüne karar vermişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise ”konuşma bütün olarak değerlendirildiğinde, siyasi bir konuda yapılan eleştirilerden ibaret olduğu ve hukuka aykırı olmadığı” gerekçesiyle mahkemenin kararını bozmuştu.

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