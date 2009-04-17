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'YARSAV'ı yok etmek mi istiyorsunuz?'

CHP'li Ahmet Ersin, YARSAV Başkanı'na başlatılan soruşturmayla ilgili, "YARSAV'ı yok etmek mi istiyorsunuz?" diye sordu.

17 Nisan 2009 03:00

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında başlatılan soruşturmayı gündeme getirerek, "YARSAV'ı yok etmek mi istiyorsunuz?" diye sordu.

YARSAV Başkanı'na bakanlıktan ihraç istemi

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Ersin, Eminağaoğlu'nun, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin yargıçlar ve savcıları teknik takibe alarak, telefonlarının dinlenmesi ve izlenmeleri olanağı veren yönetmeliğin iptali için yargı yoluna başvurduğunu anımsattı. Adalet Bakanı Şahin'in, böyle bir tavır sergileyen Eminağaoğlu
hakkında ihraçla sonuçlanabilecek bir soruşturma başlattığını belirten Ersin, önergesinde, "YARSAV'ı yok etmek mi istiyorsunuz? Bu tavrınızla, AKP siyasetinin zaten kuşattığı yargıyı, tümüyle ele geçirmesini mi istiyorsunuz?" sorularına yer verdi.

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