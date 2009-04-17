Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Ersin, Eminağaoğlu'nun, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin yargıçlar ve savcıları teknik takibe alarak, telefonlarının dinlenmesi ve izlenmeleri olanağı veren yönetmeliğin iptali için yargı yoluna başvurduğunu anımsattı. Adalet Bakanı Şahin'in, böyle bir tavır sergileyen Eminağaoğluhakkında ihraçla sonuçlanabilecek bir soruşturma başlattığını belirten Ersin, önergesinde, "YARSAV'ı yok etmek mi istiyorsunuz? Bu tavrınızla, AKP siyasetinin zaten kuşattığı yargıyı, tümüyle ele geçirmesini mi istiyorsunuz?" sorularına yer verdi.