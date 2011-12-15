-YARSAV'dan yasa dışı dinlemeye kınama ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - YARSAV Yönetim Kurulu, eski YARSAV Başkanı olan CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, hukuk dışı dinlemeler, izlemeler ve kayıtların serbestçe yapılıp fütursuzca sergilendiği ve bu şekilde hukuk devletinin polis devletine dönüştürüldüğü ileri sürülerek kaygıların daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı kaydedildi. Bunun son örneğinin YARSAV ile ilgili olarak yaşandığı savunulan açıklamada, şöyle denildi: ''Öncelikle bu yasa ve hukuk dışı, ahlaksızca dinlemeleri şiddetle kınıyor ve sorumluların derhal bulunmasını istiyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi; siyasal yönetimlerin, devleti var eden, korumak ve kollamakla görevli olduğu halkını artık gözetim ve denetim altına aldığı, halkın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için var olması gereken sistemin, halkını tehdit olarak algıladığı ve zamanı gelince kullanmak üzere kişilere yönelik her türlü görüntü ve ses kaydı yoluyla veri biriktirmekte olduğu tüm toplum kesimlerinin malumu haline gelmiş ve artık bir utanca dönüşmüştür.'' Hükümetin, failleri bir an önce ortaya çıkarması gerektiği de belirtilen açıklamada, ''Yasa dışı elde edilen bu dinlemelerin içeriği hakkında yorum yapmak, yapılan işi meşrulaştırmak olacağı ve bunu yayınlayanların amacına hizmet edeceğinden bu konuda tartışma yapılması doğru olmayacaktır'' denildi.