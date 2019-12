YARSAV'dan Eroğan'a suç duyurusu

T24 - YARSAV, Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösterdi ve suç duyurusu yapacağını açıkladı.



YARSAV , Başbakan Erdoğan'ın "CHP, MHP, BDP, YARSAV, terör örgütü hepsi bir araya toplanmışlar, kime karşı, milletin anayasasına evet diyenlere karşı" açıklamasına tepki gösterdi ve suç duyurusu yapacağını açıkladı. YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, "Başbakan'a Açık Mektup" başlıklığıyla yaptığı yazılı açıklamada YARSAV'ın getirilmek istenen değişikliklere karşı olduğunu ifade etti. Tarhan, "Mücadelemiz 1982 anayasası ile yarı bağımlı hale getirilmiş yargıyı, iktidara tümüyle bağımlı hale getirecek ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasimizi onulmaz biçimde sakatlayacağına inandığımız bu değişikliklerin ulusumuz tarafından reddedilmesi üzerinedir" dedi.



Tarhan, Anayasa değişikliği paketinin reddedilmesi durumunda, yargının "bağımlılıktan kurtulacağını" ve bağımsız yargıyı, getirecek bir anayasa metninin kabul edileceğine inandıklarını kaydetti.





"Bunu YARSAV'a yapmaya hakkınız yok"



YARSAV tarafından, bu yöndeki çalışmaların her türlü platformda çoğulcu demokrasiye olan "inançlarıyla ve bilgiyle" sürdürdüklerini ifade eden Tarhan, mücadelelerin, aynı zamanda söz konusu değişikliklere "evet" oyu vermeyi düşünen vatandaşlar içinde olduğunu sözlerine ekledi. Tarhan, Erdoğan'ın sözlerini "açık ve bilinçli" bir çarpıtma olarak kabul ettiklerini vurgulayarak şöyle dedi:



"Siz yalnız çarpıtmakla kalmıyorsunuz. Ülkemize musallat olmuş ve sorumluluk noktasında olduğunuz için mücadele etmeniz gereken terör örgütü ile YARSAV'ı yanyana koymak suretiyle meydanlara topladığınız insanlarımızı YARSAV'a karşı kin ve düşmanlığa tahrik ediyorsunuz. YARSAV, yurdunu karşılıksız seven, ülkenin doğusundan batısına var güçleriyle ve 'yan gelip yatmadan' adalet dağıtmaya çalışarak ona olan borcunu bu şekilde ödeme gayreti içerisinde bulunan, hukukun üstünlüğüne, çoğulcu demokrasiye ve Türk aydınlanmasına inanan, ulusal bütünlüğün ülkemiz için yaşamsal önemi olduğunun ayırdında olan meslek mensuplarının bir araya geldiği, bir arada durduğu bir sivil toplum örgütüdür. Bunu YARSAV'a yapmaya hakkınız yok."





"Başbakan 12 Eylül'den endişe duyuyor"



Başbakan Erdoğan'ın Anayasa Değişikliği Paketine yönelik 12 Eylül'de yapılacak olan referandumdan "endişe duyduğunu" ileri süren Tarhan, "Sayın Başbakan, YARSAV'ın toplumu doğru bilgilendirme konusunda mesafe aldığını görüyor, fark ediyorsunuz. Sizin bu ayrıştırıcı, haksız ve ölçüsüz söylemler konusunda bir alışkanlığınız var, üzülerek izliyoruz" diye konuştu.



"Başbakan suç işlemede kararlı"



Erdoğan'ın YARSAV'a yönelik ifadelerini "suç işleme konusunda kararlılık" olarak değerlendiren Tarhan, şöyle devam etti:



"Siz, terör örgütü ile mücadelede şehit olanlara 'kelle' bile dediniz, Habur uygulamasına siz onay verdiniz. Türk ulusunu bir başka ulusun eli, ayağı, yani uzuvları olarak gördüğünüzü dahi söylediniz, kendinizi ve mensubiyyetinizi nasıl ifade edeceğinizi elbette siz bilirsiniz. Türk ulusu bunu da gördü, yaşadı. Üzüntüyle ifade etmek isteriz ki, YARSAV'ın yurtseverlik ve ulus bilinci konusunda sizden alacağı bir ders yok. Ayrıca bütün karalamalarınıza karşın Türk kamuoyunun YARSAV hakkındaki görüşlerini biz biliyoruz.



Biz size, sizin üslubunuzla yanıt veremeyiz. Ama bırakın biz, kısıtlı olanaklarımıza karşın, düşündüklerimizi özgürce halkımızla paylaşalım. Siz de, meydanlara çıkıp getirmeyi düşündüğünüz bu değişikliklerin ne kadar olumlu olduğunu -başarabilirseniz- halka anlatınız. Ama çarpıtmayınız, kişileri ve kurumları hedef göstermekten, toplumda artık had safhaya getirilmiş kutuplaşmayı, kamplaşmayı derinleştirecek, tahrik edecek söylevlerden uzak durunuz. Eğer siz ülkenin Başbakanıysanız beklentimiz budur. Söylüyoruz, pek umudumuz yok ancak bunu ummak istiyoruz."





"Yargı hükümetin dipçiği olmayacak"



YARSAV Kurucu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP, MHP, BDP, YARSAV, terör örgütü hepsi bir araya toplanmışlar, kime karşı, milletin anayasasına 'evet' diyenlere karşı" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Eminağaoğlu, "12 Eylül'de silahın dipçiğiyle asker darbe yapmıştır. Şimdi de 12 Eylül yöntemleriyle Cumhuriyetin yaşam hakkı oylattırılarak yapılacak sivil darbede, aynı siyasi irade tarafından yargı dipçik olarak kullanılmak istenmektedir. Yargı hükümetin dipçiği olmayacaktır" dedi.





Erdoğan'a suç duyurusu



12 Eylül'de askerin "silahın dipçiğiyle" darbe yaptığını savunan Eminağaolu, "12 Eylül yöntemleriyle Cumhuriyetin yaşam hakkı oylattırılarak yapılacak sivil darbede, aynı siyasi irade tarafından yargı dipçik olarak kullanılmak istenilmektedir. Yargı hükümetin dipçiği olmayacaktır" diye konuştu. Eminağaoğlu Başbakan'ın sözlerinden dolayı YARSAV'ın kurucu başkanı olması nedeniyle Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını da kaydetti.