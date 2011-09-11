-YARSAV'dan açıklama ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Deniz Feneri e. V bağlantılı soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarıyla ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin yaptıkları açıklamaların, ''evrensel ceza hukuku ilkelerinden olan masumiyet karinesinin ihlali ve görevleri itibariyle ihsas-ı rey niteliğinde olduğunu'' savundu. YARSAV Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, ''Deniz Feneri e.V'' bağlantılı soruşturmayı yürüten savcıların görevden alınmasıyla ilgili Ergin ve Hamsici'nin değerlendirmelerine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Adalet Bakanı ile HSYK Başkanvekilinin henüz sonuçlanmayan, hala sürdürülen bir soruşturma ile ilgili açıklamaları, evrensel ceza hukuku ilkelerinden olan masumiyet karinesinin ihlali niteliğinde olduğu gibi aynı zamanda görevleri itibariyle ihsas-ı rey niteliğindedir. Yapılan açıklama ile de HSYK üyeleri baskı altına alınmakta, ileride verilecek kararlar konusunda Kurul töhmet altına sokulmaktadır. Mevcut Kurulun vereceği kararlar, şimdiden şaibeli hale getirilmiştir.''