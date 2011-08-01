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YARSAV'DAN "ADLİ TATİL" MESAJI ANKARA (A.A)

01 Ağustos 2011 19:39

-YARSAV'DAN "ADLİ TATİL" MESAJI ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulu, yeni adli yılın yargıdaki sorunların en aza indirileceği bir yıl olmasını temenni etti. YARSAV'dan, adli tatilin başlaması dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, ''geçen adli yılın, yargı açısından tarihinin en uzun yılı olduğu'' belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Sonuçlarını yıl içinde hep beraber bir gerilim filmi seyredercesine kare kare izlediğimiz, bizim YARSAV olarak içeriden, bir anlamda tam merkezinden bakıp sakıncalarını, tehlikelerini, yol açacaklarını (bugün itibarıyla olanları) kapı kapı, kürsü kürsü, ekran ekran anlattığımız, arkasındaki zihniyet ve hukuksal kalıplarla örtülü niyet konusundaki düşüncelerimizi toplumumuza belki de tam aktaramadığımız, bir anayasa referandumunun gölgesinde başlayan adli yıl, yargı için ancak yüzyıla sığabilecek bir dönüştürme, başkalaştırma, yeniden formatlama, genetikle oynama operasyonları ile geçmiştir. Bilinci hep açıklar için narkozsuz bir ağır ameliyatın acı, ağrı ve sancıları bitmek bilmemiştir. Yeni adli yılın yargıdaki sorunların en aza indirileceği bir yıl olmasını umut ediyoruz.''

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