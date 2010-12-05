-YARSAV'DA ÜYELER SEÇİLİYOR ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçimlere geçildi. Noterler Birliği Konferans Salonunda yapılan Kurul'da, YARSAV'ın 13 kişilik yönetim kurulu asil üyeleri ile 5 kişilik denetim kurulu asil üyeleri ve yedek üyeleri seçilecek. Genel Kurul'un basına kapalı bölümünde söz alan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, YARSAV'ın hukukun sesi olması gerektiğini söyledi. YARSAV'ın hatalardan arınması gerektiğini belirten Eminağaoğlu, ''Güncel olaylar yeterince takip edilip açıklamalar yapılmalıdır. YARSAV gücünü kendi söyleminden değil, tüm kitle örgütlerini harekete geçirmesinden almalıdır. Bu, bugüne kadar yapılamamıştır'' diye konuştu. YARSAV Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaptığı eylemlerden dolayı yargılandığını ve beraat ettiğini anımsatan Eminağaoğlu, bu konuyla ilgili YARSAV'ın bir açıklama yapmadığını, bunun da ''kalbini yaraladığını'' söyledi. Eminağaoğlu, ''İlhan Cihaner tutuklandığında YARSAV Başkanı orada olmalıdır. Hakim, savcı kararnamesi yayımlandığında YARSAV anında açıklama yapmalıdır'' dedi. YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan da bir yıl önce başkan olduğunu, bu süreçte yargının çok zor günler yaşadığını belirtti. Adana Cumhuriyet Savcılığına atanan İlhan Cihaner'i cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen Tarhan, ''Eleştirileri kabul etmiyorum. Eğer YARSAV bu ziyarette bulunmasaydı belki de bu kadar kamuoyu oluşmayacaktı'' ifadesini kullandı. Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecinde tatil yapmadan çalıştıklarını, bu süreçte hafif kaldıkları yönündeki iddiaları kabul etmediğini dile getiren Tarhan, YARSAV'ın sürekli hedef gösterildiğini savundu. Genel Kurul'da söz alan Adana Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner de yargıya inanılmaz bir saldırı olduğunu, YARSAV'ın performansının kırmadan, dökmeden, insanları incitmeden devam etmesi gerektiğini söyledi. Cihaner, ''Yargıtay binalarının, yargı mensuplarının dinlendiği bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte güçlü bir YARSAV'a ihtiyacımız var'' diye konuştu.