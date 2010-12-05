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YARSAV'DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILIYOR ANKARA (A.A)

05 Aralık 2010 14:55

-YARSAV'DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILIYOR ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Olağanüstü Genel Kurulu, çalışmalarına başladı.  Türkiye Noterler Birliği Konferans Salonunda başlayan Kurul'a, bazı Danıştay ve Yargıtay üyeleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı iken Adana Savcılığına atanan İlhan Cihaner, tetkik hakimleri ile hakim ve savcılar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığına Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Kamacı seçildi.  Kamacı, toplantı gündeminin, yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması, yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrası, son Anayasa değişikliği ve HSYK seçim sürecinin değerlendirilmesi ve yeni dönem için strateji belirlenmesi, yönetim ve denetim kurullarının seçimi, dilekler ve öneriler olarak belirlendiği kaydetti. Yönetim ve denetim kurullarının seçimine kadar Genel Kurul'un basına kapalı devam edeceğini belirten Kamacı, basın mensuplarının dışarı çıkmasını istedi.  Bazı basın mensuplarının tepki göstermesi üzerine, salon dışında açıklama yapan YARSAV Başkan Yardımcısı Hüseyin Köse, Genel Kurul'u basına kapatma kararının Yönetim Kurulu'nun değil, Divan heyetinin kararı olduğunu söyledi. Köse, ''İçerideki mesleki, mesleğe özel tartışmalar yapılacağı için böyle bir karar alındığı söylendi'' dedi.  Genel Kurul'da Yönetim kurulu üyeliği için iki çarşaf liste yarışacak. Bu listelerin dışında aday olmak isteyenler, gündemin seçim maddesine geçildiğinde Divan'a başvuracak. Başvurulara göre çarşaf listeler yeniden düzenlenebilecek.

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