YARSAV yeni başkanını seçti

T24 - YARSAV'ın yeni başkanı Emine Ülker Tarhan oldu. Yeni başkan Tarhan, "Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun eskisi gibi yine YARSAV ile bütünleşmiş olarak aramızda olduğunu onur duyarak açıklıyoruz" dedi.



YARSAV Başkanlığına, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Emine Ülker Tarhan seçildi.



YARSAV'ın 2. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni Yönetim Kurulu, bugün ilk toplantısını yaptı.



Toplantıda, YARSAV başkanlığına Emine Ülker Tarhan getirildi.



YARSAV Başkanlığına seçilen Emine Ülker Tarhan, "Temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan uygulamalara karşı yargı bağımsızlığı ve demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin tüm kural ve kurumlarıyla yaşama geçirilmesi hedefiyle mücadele kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.



Tarhan, yeni Yönetim Kurulu'nun toplantısının ardından Yönetim Kurulu'nca hazırlanan açıklamayı basın mensuplarına okudu.



Yönetim Kurulu toplantısında seçim ve görev dağılımının yapıldığını belirten Tarhan, Önder Tekin'in Genel Sekreter, Murat Arslan'ın Sayman, Kazım Dağdeviren, Nuh Hüseyin Köse ve Fetih Sayın'ın YARSAV Başkan yardımcılıklarına oy birliğiyle getirildiklerini söyledi.



Yeni Yönetim Kurulu'nun evrensel hukuk ve yargı bağımsızlığı, yargıç ve savcı güvencesi ilkeleri ve diğer ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirten Tarhan, "Başta Kurucu Genel Başkanımız Ömer Faruk Eminağaoğlu olmak üzere emeği geçen önceki Yönetim Kurulu üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz. Teslim ettikleri hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı bayrağının elden hiç düşmeden yürüyeceğini, onlardan hiç ayrılmayacağımızı, demokratik yollarla teslim aldığımız görevi onlarla birlikte sürdüreceğimizi bildiriyoruz" dedi.



Tarhan, "Türkiye'de yargıç ve savcı örgütlenmesi, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü konularında harcadıkları emek ve gösterdikleri özveri; sadece ülkemizde değil, tüm uluslararası yargıç ve savcı örgütleri arasında takdirle karşılanan ve bu alanda bir simge haline gelen kurucu başkanımız Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun eskisi gibi yine YARSAV ile bütünleşmiş olarak aramızda olduğunu onur duyarak açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı üzerindeki tehditlerin "hat safhada" olduğunu iddia eden Tarhan, "yargının kuşatılmasından tüm toplumun zarar gördüğünü" ileri sürdü.



"Bağımsız yargı denetiminin yerinin yürütmeye bırakılmak istendiğini" de öne süren Tarhan, "Temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan bu uygulamalara karşı yargı bağımsızlığı ve demokratik laik, sosyal, hukuk devletinin tüm kural ve kurumlarıyla yaşama geçirilmesi hedefiyle mücadele kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.