-YARSAV VE HSYK ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Çevik, Adalet Bakanlığı ve Yargıtay'a gönderilmek üzere Üsküdar Adliyesinde Müracaat Savcısı Şehabettin Yavuzaslan'a suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YARSAV ve HSYK üyelerinin, Ergenekon soruşturması sırasında taraflı davrandıklarını ve bu nedenle ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçunu işlediklerini savundu. İlgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Çevik, Türkiye'nin çeşitli illerinden de bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin aynı gerekçeyle bugün suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Açıklama sırasında eline bir oyuncak tabanca alan Çevik, yanındaki arkadaşlarıyla ''Terör tüccarlarının ve darbeci hainlerin destekçisi HSYK ve YARSAV lağvedilsin'' yazılı pankart açtı. Adem Çevik'in dilekçesinde, HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, üyeler Ali Suat Ertosun, Musa Tekin, Orhan Cem Erbük, Suna Türkoğlu ve diğer üyeler ile YARSAV Başkanı Emine Ülkü Tarhan ve YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, Ergenekon soruşturması sürecinde, ''yargıya baskı yapmak, emir ve talimat vermek, görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal, suça iştirak, suçu suçluyu övmek, vatana ihanet, teröre yardım ve yataklık, kaos ve anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs'' ettikleri savunuldu. Dilekçede sözü geçen şüpheliler hakkında ''Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'', ''Tehdit'' ve ''Halkı, kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçlarından dava açılarak cezalandırılmaları talep ediliyor.