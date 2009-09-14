YARSAV üyelerine ölüm tehdidi!

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve YARSAV Yönetim Kurulu üyelerine, “Cumhurbaşkanımıza el uzatmanızın bedeli sizlere ilelebet pişman olacağınız bir durum oluşturmuştur... Hayatınızı kaybetmeye hazırlanın lütfen” yazılı ölüm tehdidinde bulunuldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre, YARSAV adına Eminağaoğlu tarafından 28 Ağustos 2009’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, YARSAV’a ait ysb@yarsav.org.tr adresine 20 Mayıs 2009 günü saat 18.26’da Robert Bernhard gönderici ismiyle ya55753@gmail.com mail adresinden mail gönderildiği kaydedildi. Söz konusu mail ile hem Eminağaoğlu hem de YARSAV Yönetim Kurulu üyelerinin tehdit edildiği belirtilen dilekçede, maili gönderen kişinin IP numarasından tespit edilerek hakkında kamu davası açılması istendi.

Hayatınızı kaybetmeye hazırlanın

Suç duyurusunun ekinde yer alan ve “Haddinizi çok fazla aştığınızın farkında mısınız?” cümleleriyle başlayan e-mail şöyle:

“Sözlerime başlamadan önce sizlerin kimler olduğunu, kimlerle bağlantılı olduğunuzu ve ilerideki 5 ay içindeki planlarınızın ne olduğunu bilen birisi olarak uyarıyorum. Cumhurbaşkanımıza el uzatmanızın bedeli sizlere ilelebet pişman olacağınız bir durum oluşturmuştur. Bunun bedeli tamamen sizlere mal olacak. İlerideki hayatınızın tadını çıkartamayacağınızın bir başlangıcıdır ve harcanacaksınız. Sadece siz değil, diğer dostlarınız da. Bu e-mailim de bunun başlangıcıdır. Hayatızı kaybetmeye hazırlanın lütfen. Hoşça kalın.”