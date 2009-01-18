YARSAV TRT'nin davetini reddetti

TRT 1’de her pazartesi akşamı yayımlanan Tayfun Talipoğlu’nun hazırlayıp sunduğu “Nasılsınız?” programında bu hafta, yargı ve hukuk konusu işleniyor.



Talipoğlu, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nu da programa çağırmayı düşündü ve TRT Genel Müdür İbrahim Şahin ile konuştu. Şahin de “Memnuniyetle” dedi. Daha sonra Talipoğlu, Eminağaoğlu ile temasa geçti. YARSAV Başkanı da şahsen katılmak istediğini Talipoğlu’na iletti. Bana gelen bilgilere göre, konu daha sonra YARSAV’ın yönetim kuruluna gitti. Ve kurul şu ortamda başkanın programa katılmamasının daha doğru olacağı yolunda bir görüş bildirdi.



Başkan, aslında sert üslubu ile tanınan imajını da düzeltmek istediği için özellikle programa katılmak istiyordu. Ancak YARSAV Başkanı bu durum karşısında Talipoğlu’na dönerek programa katılamayacağını söyledi. Durumda haberdar olan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin gerekirse, kendisinin de devreye girebileceğini Talipoğlu’na iletti. Ancak Eminağaoğlu için karardan geriye dönüş yoktu.

