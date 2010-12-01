-YARSAV: MESLEKTAŞLARIMIZ ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMIŞ SAYILSIN ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - YARSAV Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, yargıç ve savcıların askerlik hizmeti nedeniyle görevlerinden ayrılmasının iş yükünün artmasına neden olduğu belirtildi. Açıklamada, askerlikle ilgili kurallarda değişiklik yapılacağına ilişkin bazı basın organlarında haberlerin yer aldığı belirtilerek, Türkiye'de davalara göre yargıç ve savcı sayısının yetersiz olduğu ve açığın çok ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Çözüm yollarından birinin yargıç ve savcı sayısını arttırmak olduğu ilgililerce sürekli ifade edildiği halde bu sağlanamadığı gibi, her yıl birçok meslektaşımız askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmak durumunda kaldığından iş yükü ve birikimin artmasına neden olunmaktadır. Üstelik, Ülkemize, insanlarımıza her türlü olumlu katkıyı sağlayabilecek yetkinlikteki meslektaşlarımız, mesleki donanımları ile bağdaşmayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Ayrıca, askerlik hizmetine alınan meslektaşlarımızın kıdemleri ve yaşları gereği çoğunlukla çok az sayıda yargıç ve savcının görevlendirildiği küçük yerleşim merkezlerinde görev yapmaları gözetildiğinde, askerlik süreleri boyunca, o yerleşim yerinde hak arayan yurttaşlarımızın adalete erişiminde ciddi sıkıntılar ve gecikmeler meydana gelmektedir. Oysa, yargıç ve savcıların temel askerlik eğitimi sonrasında görevli bulundukları yerleşim yerlerinde ya da HSYK'nın belirleyeceği yerlerde görevleri sırasında askerlik hizmetlerinin yapılmış sayılması suretiyle yükümlülüklerinin tamamlatılması halinde, belirtilen sorun ortadan kaldırılmış olacaktır.''