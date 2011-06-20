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YARSAV: KARARNAME KIYIM OPERASYONU ANKARA (A.A)

20 Haziran 2011 19:20

-YARSAV: KARARNAME KIYIM OPERASYONU ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - YARSAV Genel Sekreteri Leyla Köksal Tarhan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) dün yayınlanan yaz kararnamesinin ''yargıyı ele geçirme ve kıyım operasyonu'' olduğunu savundu.  Tarhan, YARSAV'da düzenlediği basın toplantısında, ''HSYK'nın Yaz Kararnamesi, yargıyı ele geçirme ve kıyım operasyonudur. YARSAV'ın başta kurucu başkanı olmak üzere, kurucu üyeleri ve ilk yürütme organında yer alan yöneticileri, talepleri olmadan atanmıştır.'' diye konuştu.  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hasan Ali Atay, Zekeriya Sevimli, Ahmet Taşyurt, Ruşen Gültekin gibi 40'a yakın YARSAV üyesinin kararname ile başka illere atandığını söyleyen Tarhan, ''Siyasal iktidarın taraf olduğu davalarda görev yapan yargıç ve savcılar terfi ettirilmiş, siyasal iktidara aykırı kararlara imza atan yargıç ve savcılar sürgüne tabi tutulmuşlardır.'' dedi.

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