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YARSAV, HSYK KARARNAMELERİNİ ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A)

10 Ocak 2011 17:18

-YARSAV, HSYK KARARNAMELERİNİ ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Emine Ülker Tarhan, ''Atamalar, belli davalara bakan mahkemelerin dizayn edildiği duygusunu, izlenimini doğurmaktadır'' dedi. Tarhan, YARSAV'da düzenlediği basın toplantısında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından yayınlanan adli ve idari yargı kararnamelerini eleştirdi. Atamaların HSYK'nın ilke kararlarına aykırı olduğunu, Adalet Bakanlığında bürokratlık deneyimleri yüksek üyelerin isteğine göre atamaların yapıldığını savunan Tarhan, ''Atamalar, belli davalara bakan mahkemelerin dizayn edildiği duygusunu, izlenimini doğurmaktadır'' diye konuştu. Beşiktaş Adliyesinde görevli yargıç Oktay Kuban'ın, Kurul'un haksız tasarrufuna maruz kaldığını ve talebi olmadığı halde Eskişehir'e atandığını söyleyen Tarhan, Teftiş Kurulu'nun da özellikle ''isteğe aykırı atamalara zemin hazırlama organı''na dönüştüğünü öne sürdü.

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