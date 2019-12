YARSAV: Gittiğimiz sivil darbe sürecidir

T24-

Referandum mitinglerinde hedefte sadece muhalefet değil bir de YARSAV var. Başbakan Erdoğan, Afyon'da da yine YARSAV'ı eleştirdi, üstelik kapatılmalı imasıyla.Erdoğan, "Bunu 12 Eylül öncesinde gördük. YARSAV fırsattan istifade kuruldu. Yargıda böyle derneklere olamaz, olmamalı" dedi.Başbakan'ın bu sözlerinden sonra hem YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan hem de kurucu başkan Ömer Faruk Eminağaoğlu geçti kameraların karşısına.Eminağaoğlu, "Sayın Başbakan'a açık çağrı yapıyoruz: Meclisitoplayın, gücünüz yetiyorsa YARSAV'ı kapatın" dedi.Tarhan da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'daki konuşmasında"Böyle şey olur mu? Yargının içinde dernek kurulur mu?", "Bunu da bizim ilkfırsatta halletmemiz lazım. Bir defa kesinlikle yargıda bu tür dernekler olamaz,olmamalı" ifadelerini kullandığını hatırlattı."Başbakan'ın YARSAV halkı bilgilendirme noktasında mesafe aldığı içinendişe duyduğunu" ileri süren Tarhan, darbe dönemlerinde rastlanabilir şekildeYARSAV'ın kapatılmasına yönelik her tür girişimle karşılaştıklarını söyledi.Tarhan, "Bir anayasa değişikliği ile yargı reformu yapmaya çalışacaklarını gündeme getirdiklerinde de gerçekten dehşetle irkilmemek mümkün değildi. Çünkü 'yargı bağımsızlığına destek olacağız' derken aslında bir parti yargısı oluşturmaya çalışacakları kesindi ve nitekim önümüzde bugün böyle bir süreç vardır, Türk bağımsız yargısı bir partiye bağlanmak istenmektedir" diye konuştu.YARSAV Kurucu Başkanı Eminağaoğlu ise "Başbakan Erdoğan'ın hükümet edemediğini, her şeye tek başına karar verdiğini ve bütün bakanlara kendisöylemlerini dikte ettirme arayışı içerisinde olduğunu" iddia etti."Yargı sivil darbe sürecinin dipçiği yapılmak isteniyor"Başbakan Erdoğan'ın dünkü konuşmasını eleştiren Eminağaoğlu, "Sayın Başbakan dünkü konuşmasını yaparken radyodan 12 Eylül 1980'de Kenan Evren'in yaptığı konuşmayı dinleyip dinlemediğim konusunda kuşkuya kapıldım. Çünkü 12 Eylül 1980'de Kenan Evren'in yapmış olduğu konuşmada sivil örgütler aynı buşekilde nitelendirilmiştir" dedi.TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nun 23. dönem raporunda YARSAV'ınyasalara uygun kurulduğuna yönelik ifadelerin yer aldığını, Adalet Bakanlığınında YARSAV kurulmadan önce AB'ye yönelik 2005'teki bir yazısında da "Türkiye'de hakimler üzerinde mesleki dernekler oluşturmaları bakımından yasal bir yasaklama yoktur" şeklinde ifadelere yer verildiğini ifade eden Eminağaoğlu, bu ifadelerin bulunduğu raporları gösterdi.Eminağaoğlu, şunları söyledi:"Sayın Başbakan'ın YARSAV'dan duyduğu rahatsızlık, hukukun üstünlüğünden, bağımsız yargıdanduymuş olduğu rahatsızlıktır. Çünkü bugünanayasada vakıflarla derneklerin aynı hükümlere tabi olduğu yazılmasına rağmen Adalet Bakanlığı Müsteşarı bir adalet vakfının, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı yine bir başka vakfın başkanıdır. Onlarda hiçbir yasal engel görülmemekteyken aynı hükümlere tabi olan YARSAV için böyle bir engelin görülmesi hukuktan duyulan açık rahatsızlıktır, bağımlı yargı yaratma isteği, beklentisi ve çabasıdır. Gittiğimiz süreç çok açıkça sivil bir darbe sürecidir ve yargı da busivil darbe sürecinin dipçiği yapılmak istenmektedir. YARSAV her boyutuyladarbelere karşıdır."Başbakan Erdoğan'ı hukuka saygı duymaya davet eden Eminağaoğlu,"Üstünlüğün hukukunu yaratmakla herkesi suçlarken kendi üstünlüğünün hukukunu yaratmak isteyen, bir parti devleti, diktası ve sultası yaratmak isteyen Başbakan ile karşı karşıyayız. Anayasadaki hükümler oradadır, yetkisi vardır, meclis oradadır. Sayın Başbakan'a açık çağrı yapıyoruz: Meclisi toplayın, gücünüz yetiyorsa YARSAV'ı kapatın. Hukuk devletinde, hukukun ne olduğunu hukuk size gösterecektir" diye konuştu.Ömer Faruk Eminağaoğlu, bir soru üzerine de kendisinin Başbakan Erdoğan'ın soruşturmalarını yürüten bir savcı olduğunu belirterek, "Öyle birdönemde yaşıyoruz ki onu soruşturan savcı olarak ben yargılanıyorum ama benim soruşturduğum kişinin dosyası mecliste bu anayasa ile ortaya çıkacak yargıyıbekliyor. Türkiye'nin gittiği yer bu mu olmalıdır?" dedi.