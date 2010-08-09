'YARSAV gibi dernekler olmaz'

T24 - Referandum mitingleriyle başlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile YARSAV arasındaki polemik sürüyor.



Afyon'da "Yargıda böyle dernek olmaz" diyen Başbakan'a YARSAV yanıt verdi. Başkan Emine Ülker Tarhan, "Erdoğan'ın icazetine ihtiyacımız yok" dedi. Kurucu Başkan Ömer Faruk Eminağaoğlu da konuştu, Başbakan ve Kenan Evren'in söylemlerinin benzediğini öne sürdü, "Gittiğimiz sivil darbe sürecidir" uyarısını yaptı.



Referandum mitinglerinde hedefte sadece muhalefet değil bir de YARSAV var. Başbakan Erdoğan, Afyon'da da yine YARSAV'ı eleştirdi, üstelik kapatılmalı imasıyla.



Erdoğan, "Bunu 12 Eylül öncesinde gördük. YARSAV fırsattan istifade kuruldu. Yargıda böyle derneklere olamaz, olmamalı" dedi.



Başbakan'ın bu sözlerinden sonra hem YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan hem de kurucu başkan Ömer Faruk Eminağaoğlu geçti kameraların karşısına.



Emine Ülker Tarhan, "Başbakan'ın icazetine ihtiyacımız yok. Gücü yetiyorsa kapatsın" dedi ve "Başbakan'ın icazetine onayına ihtiyacımız yok. Kapatmak istiyorsa kapatsın. Ama bugün YARSAV'ı kapatanların yarın yargının kapısına kilit vurmayacağının garantisi yok" diye konuştu.



Ömer Faruk Eminağaoğlu da YARSAV'ın AB normları çerçevesinde kurulduğunu söyledi. Ve 12 Eylül'de Kenan Evren'in de dernekleri kapattığını hatırlattı, "Başbakan'ın açıklamalarıyla Evren'in sözleri benzer. Yaşanan sivil darbe süreci" dedi.





