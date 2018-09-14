YARSAV eski başkanı Murat Aslan'ın 15 yıla kadar hapsi istendi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan\'ın, \'Silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği\' suçlamasıyla ilgili yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Arslan\'ın üzerine atılı \'örgüt yöneticiliği\' suçlamasının oluşmadığını belirterek, sanığın \'örgüt üyeliği\' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, dosyaya giren bilirkişi raporlarını okudu. Bilirkişi raporunda Arslan\'ın kullandığı GSM operatöründen \'Bylock\' kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

TANIKLARIN DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali Necip Kocatürk, Murat Aslan\'ı tanımadığını, iddialar ile ilgili diyeceği bir şeyi olmadığını söyledi. Mahkeme Başkanı daha önce dinlenen tanık Gökhan Aysel\'in, \'Beni Murat Arslan\'la Ali Necip Kocatürk\' tanıştırdı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine tanık Kocatürk, her iki kişiyi de tanımadığını söyledi. Arslan\'ın avukatlarının, dinlenmesi için tebligat çıkartılan tanıklar Metin Özyurt ve Selami Er\'in, bulunamadığını, bu nedenle müvekkillerinin tutuklu kaldığını belirterek, tanıkların bulunamamasından sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi reddederek, dosyanın geldiği aşama nedeniyle bu tanıkların dinlenilmesinin davaya bir katkı sağlayamayacağı yönünde hüküm kurarak, bu tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesine hükmetti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Daha sonra söz verilen duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, örgütün YARSAV\'da da kadrolaşmaya gittiğine vurgu yaparak, Arslan\'ın da bu kadrolaşma kapsamında YARSAV\'a üye olduğunu, nihayetinde de YARSAV başkanlığını üstlendiğini aktardı. Sanık Arslan\'ın örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığını belirten savcı, Arslan\'ın örgütün toplantılarına katıldığını ve örgütün gizli haberleşme programı olan \'ByLock\'u kullandığını ifade etti. Savcı, sanık Arslan hakkında her ne kadar \'örgüt yöneticiliği\' ve \'örgüt üyeliği\'nden dava açılmışsa da dosyaya giren delillerin ‘örgüt yöneticiliği\' suçunu oluşturmadığını bildirerek, Arslan\'ın \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanları sorulan Arslan ve avukatları, savunma yapmak için ek süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Arslan\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.