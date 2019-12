YARSAV Başkanı'ndan savcılara uyarı

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı (YARSAV) Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Savcılar, sıkıyönetim savcıları gibi değil Cumhuriyet savcıları gibi hareket etmeli, aksi durumun mevcut düzende polis devleti uygulamalarını öne çıkaracağı bilinmelidir" dedi.



Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "yargı organlarının, temel hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve hukuk düzeninin Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi" olduğunu belirtti.

Son dönemde yargı organlarını ilgilendiren süreçlerde "insan hakları ihlallerinin, olağanüstü dönemlerdeki boyutlara ulaştığını, hatta geçtiğini" iddia eden Eminağaoğlu, şunları kaydetti:



"Bu durumun en önemli nedeni, 'yargıç güvencesinin' günümüzde ortadan kaldırılmış olmasıdır. Yargıç güvencesinin sadece Anayasa ve yasalarla değil, uygulamadaki iş ve işlemlerle de etkin olarak geçerliliği sağlanmalı, bu kuralın her düzlemde ve her koşulda varlığı gözetilmelidir.



Önce İstanbul'da başlayan sonra Diyarbakır'da devam eden ve 'kamuoyunda tepki yaratmamak için dayanılan gerekçelerden hareketle' giderek kurallaşma tehlikesi beliren uygulamalarla, tek bir ilden ülkenin her yeri, tek merkezden hükümete karşı güvencesiz polislerin çalışmaları temelinde soruşturulur olmuş, savcılıklar yetki alanlarının dışında işlemler yapmaya, hatta savcılar kendi yetki alanları dışındaki yerlere giderek ifadeler bile almaya başlamışlardır.



Böyle uygulamalar, ancak 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası'nın 13/son maddesi uyarınca sıkıyönetim dönemlerinde görülebilir ki ülkemizde sıkıyönetimlerde bile bu gibi uygulamalara tanık olunmamıştır. Savcılar, sıkıyönetim savcıları gibi değil Cumhuriyet savcıları gibi hareket etmeli, aksi durumun mevcut düzende polis devleti uygulamalarını öne çıkaracağı bilinmelidir."