YARSAV Başkanı'na suç duyurusu

Avukatıyla Sultanbeyli Adliyesi'ne gelen Özgür Eğitim-Sen Basın Yayın ve Dış İlişkiler Sekreteri Ufuk Coşkun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılmak üzere, suç duyurusu dilekçesini müracaat savcılığına verdi.Dilekçede, ''YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, soruşturması ve kovuşturması devam eden Ergenekon terör örgütü davasına yönelik, halkı kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyecek söz ve eylemleri, adil yargılamayı etkilemeye yönelik açıklamaları söz konusu olmuştur'' denildi.Dilekçede, Eminağaoğlu'nun açıklamalarıyla ''görülen davanın mahiyeti ve seyri hakkında yargıyı etki altına almaya, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye teşvik ve halk arasında kin ve nefret oluşturmaya yönelik'' suç işlediği öne sürüldü.Hükümetin, duyarlı medyanın, güvenlik güçlerinin ve yargıçların hedef gösterildiği savunulan dilekçede, Eminağaoğlu hakkında soruşturma yürütülerek, Türk Ceza Kanunu'nun ''Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'' hükmünü öngören 288. maddesi uyarınca dava açılması istendi.Coşkun, dilekçeyi savcılığa verdikten sonra, adliye önünde yaptığı açıklamada, ''YARSAV Başkanı, yaptığı açıklamayla Ergenekonculara tam destek vermiştir. Bunu Özgür Eğitim-Sen olarak, içimize sindirmemiz mümkün değildir. Ergenekon davasının, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu süreci baltalamaya çalışan, davayı sulandırarak, kamuoyunun dikkatini başka yerlere çekmeye çalışan kesimleri de kınıyoruz'' diye konuştu.