YARSAV Başkanı'na bakanlıktan ihraç istemi

'Soruşturma Yargıtay'a saldırıdır'

İdari soruşturma

Adalet Bakanlığı, Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında iki konuda yürütülen adli soruşturma nedeniyle savunmasını istedi. Eminağaoğlu, suçlu bulunursa ihraç edilecek.Eminağaoğlu'nun Yargıtay ek binasında yaptığı basın toplantısının derneklerin kamuya ait bir yerde açıklama yapma yasağına aykırı davranması ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Ergenekon davası başta olmak üzere hukuki konularda açıklamalarda bulunması nedeniyle yürütülen adli soruşturmada savunması istendi.Eminağaoğlu, savunmasını verdikten sonra Adalet Bakanı kovuşturma açılmasını isterse Ankara'daki bir mahkeme Eminağaoğlu'nun hakkında iddianame düzenleyecek ve son kovuşturmanını açılmasına ise Sincan Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek. Bu süreç sonucunda Eminağaoğlu'nun yargılanması yönünde karar çıkarsa, yargılama Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde yapılacak.Eminağaoğlu hakkında 'tarafsızlığını ve saygınlığını yitirdiği' gerekçesiyle Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca yürütülen idari soruşturma kapsamında da savunması istendi.Meslekten ihraç istemiyle yürütülen soruşturmada Eminağaoğlu, savunmasını verdikten sonra Teftiş Kurulu soruşturmayı tamamlayarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderecek. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü de Teftiş Kurulu'nun raporunu yerinde görürse, Eminağaoğlu hakkında disiplin cezası uygulanması istemiyle dosyayı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na gönderebilecek. İstenen disiplin cezası meslekten ihraç da olsa bu konuda son sözü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu söyleyecek.Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre hakimler ve savcılarla ilgili 'uyarı', 'kınama' ve 'meslekten ihraç' cezaları öngörülüyor.Bu arada, Ömer Faruk Eminağaoğlu, cuma günü Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde konuyla ilgili saat 12.30'da basın toplantısı düzenleyecek.