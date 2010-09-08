YARSAV Başkanı Tarhan: Dinlendiğimiz tespit ettik

T24 - YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, "Duvarın içinden kalorifer odaklı sesler geliyordu. Dinlendiğimizi tespit ettik" dedi.



Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) Kızılay’daki merkezinin duvarları ve kaloriferinden ses gelmesi sonucu yapılan incelemede derneğin dinlendiği ortaya çıktı. YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, “Dinlendiğimizi tespit ettik. Kendimize göre dinlemeye karşı önlemler de geliştirdik. YARSAV’ın dinlendiği çok açık” dedi.



Tarhan, “YARSAV’ın dinlendiği konusunda şüpheniz mi vardı?” sorusu üzerine şunları söyledi: “YARSAV’ın dinlendiğine ilişkin bir şüpheye kapıldık. Duvarın içinden kalorifer odaklı sesler geliyordu. İnceleme yaptırdık, dinlendiğimizi tespit ettik. Ama bu tespiti yapanları deşifre etmek istemiyorum. Duvar ve kaloriferin oradan dinleme yapıldığına ilişkin saptama da yapıldı. YARSAV’ın önünde Atatürk Bulvarı üzerinde bazı araçlar görmeye de alıştık. Bunlar belli tipte, ne işlevi olduğu herkesçe bilinen araçlar, camları içinin görülmesini engelleyecek şekilde filmle kaplı. Çok sık bu araçları derneğimizin önünde görüyoruz. İnanın artık alıştık. 73 milyon dinleniyor.

Güvenmiyoruz



Hep siyasal iktidara muhalif sesler çıkaranlar ve yargı mensupları dinleniyor. Bizi ihsas-ı rey’le suçlayanlara biz de hiç güvenmiyoruz. YARSAV dinleniyor, biz dinleniyoruz. Ama siyasal iktidarın önlem alacağına inanmıyoruz. Sayın Başbakan ‘Takibe takılanlar var’ diyor. Sanki bunları araştırmak, çözmek, dinleme çetesi varsa ortaya çıkarmak iktidarın da görevi değil. Bu dinleme çetesi varsa, kime hizmet etmektedir? Bunlar demokrasi için yüzkarası. Bir başbakanın miting meydanlarında, ‘Takibe takılanlar’ diye söze başlaması, referandumda rant sağlamaya çalışması da çok rahatsız edici. Bu süreçte karanlık kulakların fazla mesai yapacaklarını düşünüyorum. Hükümet, kişisel verilerin sadece deşifre edilmesine ilişkin yasa çıkaracak. Bu karanlık yasayla kişisel verilerin hükümet adına deşifre edilmesine imkan sağlanacak.”



