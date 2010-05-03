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YARSAV, Anayasa değişikliği teklifini protestosu etti

YARSAV Başkanı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Anayasa değişikliği taslağını protesto etti.

03 Mayıs 2010 03:00

T24 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan, "Erkler ayrılığı ilkesinin erkler birliğine dönüştürüleceğine ilişkin endişelerimizi, tüm sivil toplum örgütleriyle ve Meclis'te bulunan milletvekillerimizle paylaşmaya çalışıyoruz" dedi.


Tarhan ve beraberindeki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, TBMM Çankaya kapısı yakınlarında toplanarak, Ânayasa değişikliği taslağını protesto etti.


Tarhan, burada yaptığı konuşmada, protesto eylemine katılarak destek verdiğini ifade ederek, yapılmak istenen anayasa değişikliğinin 'erkler ayrılığı ilkesine' aykırı olduğunu savundu.


Anayasal düzlemin değiştirilmeye çalışıldığını öne süren Tarhan, "Erkler ayrılığı ilkesinin erkler birliğine dönüştürüleceğine ilişkin endişelerimizi tüm sivil toplum örgütleriyle ve Meclis'te bulunan milletvekillerimizle paylaşmaya çalışıyoruz" dedi.


Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Saruhan da, etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşları adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.


Yapılmak istenen değişiklikteki en önemli konunun hukuk sistemine ilişkin 3 madde olduğunu belirten Saruhan, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesi'nin oluşumu konusunda yapılacak değişikliklerle bu 2 önemli yargı kurumunun yürütmeye bağımlı hale getirileceğini iddia etti.


Değişiklikle yapılmak istenenin iktidarın emrinde taraflı bir yargı yaratmak olduğunu öne süren Saruhan, bir ülkede yargı, bağımsız değilse orada hukuk devletinin varlığından söz edilemeyeceğini kaydetti.


Yürütmenin, Meclis'in yani yasamanın çoğunluğu içinden çıktığını ifade eden Saruhan, "Yürütmenin, demokratik ve adil olması hukuk sınırları içinde davranması ile olanaklıdır. Hukuku uygulayacak ve yürütmenin etkinliklerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek olan yargıçların gelecekleri, iktidarın iki dudağı arasında ise o ülkede hukukun üstünlüğünden söz edilemez" dedi.

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