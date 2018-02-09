Yarkadaş: Tükel ve Gören hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı iptal edildi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından yayımladıkları 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildiri nedeniyle 7 gün gözaltında tutulduktan sonra sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan TTB Başkanı Raşit Tükel ile TTB yöneticisi Taner Gören'in görevlerine geri döndüğünü duyurdu.

TIKLAYIN - TTB Başkanı Raşit Tükel, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırıldı!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TTB Başkanı Raşit Tükel ile TTB yöneticisi Taner Gören’e İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen üç ay görevden uzaklaştırma kararının iptal edildiğini açıkladı.

Yarkadaş kararın iptal edildiğini Twitter'dan duyurdu. CHP'li vekil, “BİR YANLIŞTAN DAHA DÖNÜLDÜ: TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile TTB MK Üyesi Prof. Dr. Taner Gören hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı iptal edildi. Her iki hoca da pazartesi günü işbaşı yapacak. Buna en çok hastaları sevinecek…” mesajını paylaştı.