Yarkadaş: Kimse “Taliban zulmünden kaçanları görmezden gelin” demiyor; Türkiye’nin AKP eliyle emperyalist ülkelerin göç politikalarının yatağı haline gelmesine itiraz ediyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Türkiye’ye göç etmeye başlayan Afganlarla ilgili, "Belli ki; AKP iktidarı alacağı üç beş kuruş ve almayı düşündüğü AB desteği uğruna, Türkiye’yi bir göç selinin merkezi haline getirecek" yorumunda bulundu. Yarkadaş, AKP’nin politikasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Kimse ‘Taliban zulmünden kaçanları görmezden gelin’ demiyor; aksine Türkiye’nin AKP eliyle emperyalist ülkelerin göç politikalarının yatağı haline gelmesine itiraz ediyor” dedi.

AKP’nin politikalarını eleştirenlere hemen “ırkçılık” yaftası yapıştırıldığını; “Sınırlarımız kontrolsüz bir şekilde göçmen akınına uğruyor” diyene “Biz Ensar’ız tabii ki gelecekler”, “Gelenlerin kim olduğu bilinmiyor, kayıtları tutulmuyor” diyenlere, “Siz yabancı düşmanısınız, ırkçısınız” cevabı verildiğini söyleyen Yarkadaş, “Emin olun ki; AKP’nin politikalarını eleştirenlere verilen bu cevapların hiçbir bilimsel karşılığı yok” dedi.

“Yurttaşların kendi ülkelerinde güven içinde yaşamayı ve kiminle yaşadığını bilmek istemesi en doğal hakkıdır. Bu hakkı dile getirenlere yönelik olarak ‘Irkçısın’ vs demek, bu haktan habersiz olmaktır” diyen Yarkadaş, devamında şu görüşlerini ifade etti:

Evet, nasıl ki; “göçmen, mülteci, sığınmacı, geçici misafir, düzensiz göçmen”lerin hakkı varsa, o ülkenin yurttaşlarının da hakları vardır. Burada, toplumsal bir çatışma alanı yaratmak yerine, önce ülkeleri birbirine kırdıran emperyalist politikaları deşifre etmek, ardından ise bu politikalara alet olan iktidarlara karşı çıkmak gerekir.

AKP’nin emperyalistlerin politikalarını uygulamak adına Türkiye’nin başına açtığı belaları kabullenmek zorunda değiliz. Tabii ki; her insanın insanca yaşam hakkı vardır. Göçmenlerin de hakları uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmıştır. Kimse “Taliban zulmünden kaçanları görmezden gelin” demiyor; aksine Türkiye’nin AKP eliyle emperyalist ülkelerin göç politikalarının yatağı haline gelmesine itiraz ediyor.

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