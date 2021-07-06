Yarkadaş: İktidar belli ki; bu insanlık düşmanı projeye meşruiyet zemini yaratabilmek için olmayan bilimi insanlarını varmış gibi gösteriyor ve yalan söylüyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, araştırmacı İdris Kardaş’ın önceki günlerde Kanal İstanbul’un yapılmasını destekleyen 240’ın üzerinde bilim insanı olduğu ve bu kişilerin muhalefetin baskısından dolayı konuşmadığını ifade ettiğini belirterek, “Bak sen şu muhalefete!” dedi.

“Allah aşkına siz söyleyin! Muhalefet ‘adı var kendi yok’ bilim insanlarına ne yapabilir? Düşüncelerini beğenmedikleri bilim insanlarını gözaltına mı aldırtacaklar? Yoksa işten mi kovdurtacaklar? Ya da Melih Bulu gibi yapıp üniversitenin kapısına kilit vurarak okula mı aldırtmayacaklar?” diyen Yarkadaş, “Bunların hiçbirinin olmayacağını, muhalefetin bunları yapabilme gücünün de niyetinin de olmadığını hepimiz biliyoruz. Sanırım, bu sözde bilim insanları baskıdan değil, utandıklarından ortaya çıkmıyor ya da çıkamıyor! Veya bahsi geçen sayıda bilim insanı aslında yok!” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, “İktidar, belli ki; bu insanlık düşmanı projeye meşruiyet zemini yaratabilmek için olmayan bilimi insanlarını varmış gibi gösteriyor ve ‘Yüzlerce bilim insanı Kanal İstanbul’u destekliyor’ yalanını söylüyor. Eğer öyle olmasa, tek bir bilim insanı bile çıkıp ‘Kanal İstanbul memlekete şu faydaları getirecektir’ demez miydi? Hem de bunu demenin kendisine “Dekanlık, rektörlük veya üniversitede genel sekreterlik” olarak döneceğini bildiği halde…” diye yazdı.

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