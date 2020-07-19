Yarıştan çekildiği iddia edilmişti; rapçi Kanye West, ABD Başkan adaylığı için adımlar atıyor

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ABD'li rapçi Kanye West, başkanlık yarışından çekileceği iddialarına rağmen bir tweet atarak Güney Carolina'daki hayranlarına başkanlık seçimi pusulasında adının görünebilmesi için dilekçe imzalamaları yönünde çağrı yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen hafta kampanya ekibinden birinin "Çekildi" iddiasında bulunduğu Kanye West, Oklahoma eyaletinde bağımsız aday olarak listeye eklenmek için belirlenen son tarihe kadar gereklilikleri tamamlamayı başardı. Ancak West, son başvuru tarihini Güney Carolina eyaletinde kaçırdı.

West, bir tweet atarak şu ifadeleri kullandı: "Eğer Güney Carolina'dan bir seçmenseniz lütfen beni pusulaya eklemek için bu dilekçeyi imzalayın. Ye 2020 tarafından sponsorlu"

İnternet üzerinden hazırlanan dilekçenin Kanye 2020 siyasi komitesi tarafından finanse edildiği açıklandı.

Rapçi West, bu ayın başında bir tweet atarak başkanlık yarışında aday olacağını açıklamıştı. Ancak açıklama yaptığında West'in bu konuda resmi bir adım atmamış olması, ABD Başkanı Donald Trump'ı eskiden desteklediğinin bilinmesi ve bipolar bozukluğu olduğuna dair daha önce yaptığı açıklamalar, West'in ciddi olup olmadığına ilişkin soru işareti oluşturmuştu.