Yarışmaya otobüs bagajında gidip bronz madalya kazandılar

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Kazancı'nın hedefi altın

Kanada'da geçen yıl düzenlenen Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası'na son anda çağrılmaları nedeniyle yer bulamadıkları için Ankara'ya otobüsün bagajında giden, buradan gittikleri şampiyonada bronz madalya kazanan Bekar ve Kazancı, bundan sonraki hedeflerini anlattı.Çin'de bu yıl düzenlenen 5. Büyükler Sanda Dünya Kupası'nda bir altın, bir gümüş ve beş bronz madalya kazanan Bekar, spora 10 yıl önce boksla başladı. Bu branşta yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan Bekar, 3 yıl önce branş değiştirdi. Wushuya başladıktan bir ay sonra Türkiye şampiyonu olan Bekar, Endonezya'da gençler dünya üçüncüsü oldu.Çin'de 65 kiloda çıktığı final maçında İranlı rakibine yenilip gümüş madalya kazanan Bekar, ''Geçen yıl Kanada'da derece yaptığım için Çin'deki Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmıştım. Ülkemizi iyi temsil edip, yüzümüzün akıyla döndük. Altın madalya alabilirdim ama finalde az sayı farkıyla yenildim. Bize destek veren federasyon yetkililerine ve antrenörlerime teşekkür ediyorum'' dedi.İzmir'de önümüzdeki yıl Wushu Dünya Şampiyonası'nın düzenleneceğini hatırlatan Bekar, ''Bu şampiyonaya katılmak için birkaç ay sonra yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum, daha sonra da İzmir'de altın madalya kazanmak istiyorum. 2012'de da wushu olimpiyatlarına katılmak istiyorum'' diye konuştu.Kanada'daki şampiyonada bronz madalya kazanan milli sporcu Yavuz Selim Kazancı da Sakarya Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü ve maddi yetersizlikler nedeniyle yeterince antrenman yapamadığını belirtti. Çin'deki kupada, Çinli rakibiyle yaptığı maçta hakemlerin adil davranmamasından nedeniyle altın madalya elde edemediğini ifade eden Kazancı, ''Yine de biz milli takım olarak Çin'de ülkemizi iyi temsil ettik ve bunun gururunu yaşadık. Şimdi İzmir'deki Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmek için uğraşacağız. Ev sahipliğini yapacağımız şampiyona, wushunun yanı sıra, ülkemizin tanıtımını da sağlayacak. Türkiye'de futbol ve basketbol gibi sporlara destek veren halkımızın ve spor önderlerinin bize de destek olmasını bekliyoruz'' diye konuştu.75 kiloda yarışan Kazancı, kilosunun olimpik branşta yer almaması sebebiyle olimpiyatlara katılamayacağını, ancak Avrupa ve dünya şampiyonalarında en iyi dereceleri hedeflediğini kaydetti.