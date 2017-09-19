Yarışmada 52 kiloluk dev karpuz 1'inci oldu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR 7\'nci Kültür ve Tanıtım Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı. Karpuz yarışmasında, üreticilerden Adil Aydın\'a ait 52 kilo ağırlığındaki karpuzuyla birinci oldu.

Diyarbakır Valiliği ile Tarım İl Müdürlüğü\'nün ortak düzenlediği 7\'nci Diyarbakır Kültür ve Tanıtım Festivali Diyarbakır Hipodrumu\'nda düzenlendi. Festivale AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, karpuzun Diyarbakır\'ı Türkiye\'ye ve dünyaya tanıttığını belirterek, \"Karpuzun perspektifinde Diyarbakır\'ın özellikleri ve güzelliklerini Türkiye ve dünyaya tanıttığımız bir festivalde olmaktan mutluluk duyuyorum. Diyarbakır bir kadim ve irfan şehri, bu anlamda baktığınız zaman Diyarbakır Türkiyemiz\'in mührü, Türkiyemiz\'in kalbi, Diyarbakır\'da var olan bütün değerleri yaşatmak, gelecek bütün kuşaklara aktarmak, bu birikimi canlı tutmak, bizlerin ödevi ve en önemli mesuliyeti. Diyarbakır\'ı tanımak ve anlamak adına Diyarbakır\'ın birlik ve beraberliğimize kattığı ortak ruhu zenginleştiren varlıklarını yerinde görmek adına bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Türkiye\'nin bu cennet vatanın her bir köşesindeki değerli hemşerilerimize de Diyarbakır\'a gelin, Diyarbakır\'ı görün, Diyarbakır\'ı hissedin ve yaşayın diyoruz. Diyarbakır\'ın medeniyet geçmişinden bu yana getirdiği insanlığın ortak değeri ve zenginliklerini yerinde görmek ayrı bir güzellik. Gerçekte kültürümüzün çok önemli bir yanı ve ortak değerlerimizin çok güzel bir tadı olan Diyarbakır karpuzu üzerinden Diyarbakır\'ın tüm güzelliklerini anlamak ve yaşamak adına bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından protokol daha sonra dereceye giren karpuz üreticilerinin ödüllerini takdim etti. 52 kiloluk karpuzu ile birinci olan Adil Aydın\'a 5 bin lira ve altın, 50 kilo 100 gram ağırlığındaki karpuzuyla Hamit Atlı 2\'inci olurken, oğlu Mehmet Atlı da 49 kilo 900 gramlık karpuzuyla üçüncü oldu.

Festival, fotoğraf sergisi ve Karpuz Koşusu etkinliğiyle devam ederken, protokol üyeleri daha sonra karpuzdan oluşturulan Türk Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



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