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Dünya

Yarışmacıların binası çöktü

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, bir televizyon şovuna katılan yarışmacıların kaldığı bina çöktü. Olayda iki kişi öldü.

27 Nisan 2009 03:00

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, bir televizyon şovuna katılan yarışmacıların kaldığı bina çöktü. Binada bulunan iki televizyon çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kurtarma görevlileri, Sandrouli caddesindeki beş katlı binada bulunan diğer 12 kişinin, enkazdan yaralı olarak çıkarıldığını kaydetti. Tamamen çöken binada, Rustavi2 televizyonunda yayınlanan "Star Akademisi" adlı şova katılan 12 yarışmacının konakladığı belirtildi.

Rustavi2 yetkilileri, saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucu televizyon çalışanı iki kurgucunun cesetlerinin enkazdan çıkarıldığını kaydetti.

Binanın çökme nedeniyle ilgili kesin bir olmadığı, araştırmaların sürdüğü bildirildi.

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