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YARIŞMACI MURAT ÖZDEMİR'DEN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İSTANBUL DHA Televizyonda yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından paylaştığı bir papağana işkence görüntüleri tepki çekti

18 Aralık 2018 02:07

İSTANBUL DHA
Televizyonda yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan Murat Özdemir\'in, sosyal medya hesabından paylaştığı bir papağana işkence görüntüleri tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu. Görüntülerde Murat Özdemir, eline aldığı bir papağana işkence yaparken görülüyor. Özdemir, eline aldığı papağanın boğazını sıkıyor.

Görüntü Dökümü:
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler


 

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