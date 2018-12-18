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YARIŞMACI MURAT ÖZDEMİR TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE GÖZALTINDA

Ertan KILUÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA Televizyonda yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından paylaştığı bir papağana işkence görüntüleri tepki çekti

18 Aralık 2018 02:38

Ertan KILUÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA
Televizyonda yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan Murat Özdemir\'in, sosyal medya hesabından paylaştığı bir papağana işkence görüntüleri tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu. Hayvan severler Murat Özdemir\'e tepki için Beşiktaş\'taki evine gitti. Bu sırada harekete geçen polis, Murat Özdemir\'i evinde gözaltına alındı. Özdemir\'in Beşiktaş asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri sürüyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Murat Özdemir, eline aldığı bir papağana işkence yaparken görülüyor. Özdemir, eline aldığı papağanın boğazını sıkıyor.

Görüntü Dökümü:
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler
-Cep telefonuyla çekilen gözaltı görüntüleri
AKTÜEL
Hayvan severlerin Özdemir\'in evine gitmesi

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