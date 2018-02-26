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Yarısı toprağa gömülü battaniyeden kedi ölüsü çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Çukurova ilçesinde parkta, yarısı toprağa gömülmüş bataniyeye sarılı halde kedi ölüsü bulundu

26 Şubat 2018 16:16

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Çukurova ilçesinde parkta, yarısı toprağa gömülmüş bataniyeye sarılı halde kedi ölüsü bulundu. Kediyi bir veterinerin gömdüğü ortaya çıktı.
Çukurova ilçesindeki Doğal Park\'ta yürüyüş yapanlar, kaldırım kenarında yarısı toprağa gömülmüş bataniyeyi görünce, şüphelenip durumu polise bildirdi. Parka gelen polisler, battaniyeye sarılı patlayıcı olabileceği ihtimaliyle bomba ihma ekibini çağırdı, park da giriş ve çıkışlara kapatıldı. Battaniyenin içinde bebek cesedi de olabileceğini de düşünenen ekipler, çevredeki vatandaşların ifadesini almaya başladı. Bu sırada, parka Veteriner Mahir Kaya geldi. Polislere battaniyenin içinde kedi olduğunu söyleyen Kaya, \"Bu kedi benim, ölünce buraya gömdüm, önemli bir konu yok\" dedi. Polisler, Kaya\'ya battaniyeyi açmasını söyledi. Kaya\'nın açtığı battaniyede kedi ölüsü olduğu belirlendi. Özür dileyen Mahir Kaya, ifadasi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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