Yarışı bırakıp rakibini kurtardı

T24 - Yüzme yarışında bacağına kramp giren arkadaşının boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce yarışı bırakarak rakibini kurtaran yüzücüye, eğitim gördüğü okul tarafından "fair play ödülü" verilmesi planlanıyor.





Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve Garanti Bankası işbirliğiyle organize edilen Garanti Bilim Olipmiyatları etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından üniversitenin yarı olimpik yüzme havuzunda öğrenciler arasında yüzme yarışı yapıldı.





100 metre serbest erkekler kategorisi yarışında, yüzücü Ayhan Tuzlalı, bacağına kramp giren arkadaşı Osman Yaraş'ın boğulma tahlikesi geçirdiğini görünce yarışı bırakarak yan kulvardaki rakibini kurtardı.





Centilmenlik örneği



BESYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çimen, sporda centilmenlik, dostluk ve kardeşliğin önemine dikkat çekti.





Tuzlalı'yı fair-play ödülü ile ödüllendirmeyi planladıklarını belirten Çimen, u konuyu Pazartesi günü okul yönetimi olarak görüşeceklerini ve öğrencilerini centilmence davranışından dolayı ödüllendireceklerini kaydetti.





BESYO Öğretim Görevlisi Mahmut Karakollukçu da Antrenörlük Eğitimi 3. sınıf öğrencileri Ayhan Tuzlalı ve Osman Yaraş'ın uzmanlık branşının yüzme olduğunu söyledi.





Tuzlalı ve Yaraş'ın yüzme derslerine kendisinin girdiğini belirten Karakollukçu, her iki öğrencinin de başarılı yüzücüler olduğunu kaydetti.





Ayhan'ın 25 metre serbest stilde 1. olarak madalya aldığını ifade eden Karakollukçu, ayrıca Ayhan'ın, arkadaşını kurtarmak için yarıda bırakarak diskalifiye olduğu yarışta tekrar kategoriye dahil edildiğini bildirdi. Karakollukçu, birincisi ve ikincisi belli olan bu yarışta Ayhan'a ''fair-play'' adına üçüncülük madalyası verildiğini bildirdi.





'Yapmam gerekeni yaptım'



Arkadaşını kurtaran Ayhan Tuzlalı, ''Sonuçta, yarış bitiminde bir madalya vardı. Çok ciddi bir yarış değildi, ama çok ciddi bir yarış olsa da fark etmezdi. Arkadaşımın boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce yarışı bıraktım ve hemen yardımına koştum, arkadaşım olmasa da aynı şeyi yapardım, ben yapmam gerekeni yaptım'' dedi.





'Hayatımı Ayhan'a borçluyum'





Arkadaşı tarafından kurtarılan Osman Yaraş ise ''Yarışa ısınmadan girdim, kramp girince ayağım kasılıp kaldı. Sağolsun Ayhan yardımıma koştu. Yarışı bırakıp beni kenara çıkardı' Biz beden eğitimciyiz. Beden eğitimci olarak yetişiyoruz. Yarışmak önemli, ancak önemli olan kardeşçe, dostça, centilmence yarışmak. Ben, bunu sporun içinde dün yaşadım. Ayhan'ın yarışı bırakıp beni kurtarması, beni çok duygulandırdı. Kendimi Ayhan'a borçlu hissediyorum. Ayhan'a fair-play ödülü gibi bir ödüllendirme yapılabilir.''