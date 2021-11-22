Yarışa girmeyeceğine dair söz vermişti; Libya Başbakanı Dibeybe, cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu

T24 Dış Haberler

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, daha önce yarışa girmeyeceğini ifade etmesine rağmen 24 Aralık cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koydu.

Libya'daki mevcut geçici hükümette görev yapanlar, "makamlarını kötüye kullanmamak için" 24 Aralık seçimlerine girmeyeceklerine dair söz vermişti.

Dibeybe, Ağustos'ta yapılan anketlerde birinci sırada gözüküyordu. Dibeybe, görevde olduğu süreçte 372 ekonomi ve altyapı projesini hayata geçirdi.

Libya'da gelecek ay yapılacak seçimler için 62 kişi adaylığını koydu. Bu adaylardan sadece bir tanesi kadın.

Adaylığını açıklayan isimler arasında Libya'da iç savaş sırasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in desteklediği Trablus hükümetinin karşısındaki Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Saif el İslam da bulunuyor.