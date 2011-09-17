-Yarış uçağı izleyicilerin üstüne çakıldı RENO (A.A) - 17.09.2011 - ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Reno kentinde bir uçak yarışı sırasında meydana gelen kazada 75'in üstünde kişi yaralandı Kazanın, ABD'de her yıl eylül ayında yapılan askeri ve sivil uçakların mücadele ettiği, ''Ulusal Uçak Yarışları Şampiyonası''na katılan uçaklardan birinin şeref tribününün önündeki locaya çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan hava yarışları sözcüsü Mike Draper, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Jimmy Leeward'ın kullandığı, ''P-51 Mustang'' tipi uçağın yerel saatle 16.30'da şeref tribününün önündeki locaya çarptığını söyledi. Bölgesel Tıbbi Acil Hizmet Yönetimi sözcüsü Stephanie Kruse de kazanın ardından şimdiye kadar 40 kişinin ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti. Kruse, yaralılardan 25'inin durumunun kritik olduğunu kaydetti.