-YARIŞ PİSTİNDE MİNİBÜSE ÇARPTI İZMİR (A.A) - 26.06.2011 - İzmir'in Pınarbaşı semtindeki yarış pistinde 200 kilometre hızla giden Vecihi Erkin Korkmaz, motosikletinin hakimiyetini kaybederek pist kenarında bulunan minibüse arkadan çarparak yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Vecihi Erken Korkmaz (50), arkadaşı Kemal Aygün ile Pınarbaşı semtindeki Ülkü Yarış Pisti'ne gitti. Motosiklet tutkunları için düzenlenen halk gününde 34 FV 122 plakalı motosiklete binen Korkmaz, pistte tur atmaya başladı. Korkmaz, Egem virajına girdiği sırada motosikletin kontrolünü yitirdi. Korkmaz'ın motosikleti pistten çıkarak, park halindeki 35 AH 9353 plakalı minibüse çarptı. Pistte bulunan ambulansa alınan Korkmaz, doktor arkadaşı Kemal Aygün'ün çabalarına rağmen kurtarılamadı. Motosikletle geçirdiği kazada ölen 2 çocuk babası Vecihi Erkin Korkmaz'ın, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasına ''Pazar günü hava kararana kadar Pınarbaşı Ülkü yarış pistinde R6 ile gazlıyorum. İzlemek isteyen herkese açık bir etkinliktir bekliyorum'' diye yazdığı öğrenildi. Kazanın ardından Korkmaz'ın arkadaşları, yaşananlara tepki gösterdi. Aygün, ''Bizler hem kendimiz hem de insanlar açısından tehlikeli olmaması için, heyecanımızı yaşamak için bu pisti tercih ediyoruz. Ama güvenli olmadığı ortaya çıktı. Bu minibüsün burada olmaması lazımdı. Eğer olmasaydı, arkadaşımız lastiklere çarparak en fazla yaralı olarak kurtulacaktı. Şimdi feci şekilde can verdi. Onun için hukuk mücadelesi başlatacağız'' dedi.