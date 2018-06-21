"Yarış 8 Temmuz'a kaldığı takdirde, Muharrem İnce açısından en önemli hamle bu olacak"

Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir an önce başkan yardımcısı olarak düşündüğü isimleri açıklaması gerektiğini söyledi. İnce'nin ikinci turun sonucunu bekleme lüksünün olmadığını belirten Aydıntaşbaş, "Piyasaların tanıdığı, güven veren ve ekonomi yönetiminden anlayan bir başkan yardımcısı ya da ekonomi kurmayı bulmak zorunda. Yarış, 8 Temmuz’a kaldığı takdirde, İnce açısından en önemli hamle bu olacak" ifadesini kullandı.

Aslı Aydıntaşbaş, "25 Haziran Türkiye’si" başlığıyla yayımlanan (21 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Her durumda önümüzdeki aylarda enflasyon ve döviz hareketlerini kaygıyla izleyen bir ülke olacağız. Kim kazanırsa kazansın, Türkiye’nin işi zor olacak. Kısa süreli bir ‘iyimserlik’ rüzgârı, her seçimden sonra eser. Ancak sonrasında aynı dertlerle cebelleşmek durumundayız.

İktidar partisi, MHP’yle olan ittifakını sürdürecek. Sürdürecek çünkü, açık konuşalım, AKP’nin bu sıkışık ortamda ‘MHP’den kurtulma’ gibi bir lüksü yok. Meclis aritmetiği ortada. Muhalefet Meclis çoğunluğunu ele geçirse dahi, AKP’nin manevra yapması zor. 25 Haziran itibarıyla Meclis’te bıçak sırtı bir denge olacak. AKP’nin MHP’den gelecek o kısıtlı desteğe ihtiyacı var. Tabii MHP meselesi, parti içinde rahatsızlık kaynağı. AKP’nin demokrasi iddiasından vazgeçerek devletçi, statükocu, hatta ‘Türk milliyetçisi’ bir söylem tutturmasını içinde sindiremeyen AKP’liler var. Onlara bir bardak su içmek düşecek. AKP’nin bu noktadan sonra manevra yapıp MHP’den sıyrılması kolay değil. "