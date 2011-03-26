Yarınınız kabusa dönmesin diye...



T24- Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Giriş Sınavı’na girecek olan öğrencileri aksaklıklardan koruma amacıyla bir gün geç yapılacak. Ancak, teknolojik aletlerin otomatik güncelleme özelliği yüzünden çıkacak "saat problemi"ne karşı önlemler alınması gerekiyor.

Gündelik işlerimizi organize ederken kullandığımız temel gereç olan cep telefonlarının önemli bölümü, tüm dünyada uygulanan yaz saati değişikliğine kendiliğinden ayak uyduruyor. Dolayısıyla Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan sabah 03:00’te tüm telefonlar saatlerini 04:00’e ayarlayacak. Türkiye bunun için bir gün daha bekleyeceğinden, yerel saatimiz 03:00 olmaya devam edecek.

O halde akıllı telefonlarımızı bir günlüğine de olsa elle ayarlamak en sağlıklı çözüm gibi görünüyor. Tüm telefonların ama menülerinde Ayarlar ve/veya Genel ana seçenekleri bulunuyor. Saat ve Tarih ayarları, genellikle bu başlıklar altındadır. Öncelikle yapılması gereken, varsa eğer, telefonunuzun otomatik yaz saati ayar işlevini devre dışı bırakmaktır. Bıraktıktan sonra elle ayar yapabilirsiniz.

Eğer yaz saati otomatik ayarını devre dışı bırakamıyorsanız kent bazında, yani GMT’ye göre saat farkı seçeneklerini gösteren ‘Zaman Dilimi’ (Time Zone) ayarını kullanabilirsiniz. Listeyi bulup oradaki ‘UTC3 - İstanbul’ seçeneğini ‘UTC2 - Kahire’ye çevirin.

Tabi bu ayarları Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan sabah 03:00’te geriye almayı unutmayın.



Bilgisayardaki durum



Bilgisayarlarımızın çoğu Windows işletim sistemi kullanıyor. Otomatik yaz saati değişikliği, bu işletim sisteminde de bulunuyor. Otomatik ayarı kapatıp Zaman Dilimi’ni değiştirme veya elle ayarlama, burada da uygulanacak çözümler.

Microsoft, bilgisayarınızla saate bağlı kritik bir iş yapma ihtimalini düşünerek bir yönerge hazırladı. Şöyle ki:

- Bilgisayarınız zaman kritik bir işlem yapmıyorsa, muhasebe sistemleri, sağlık destek sistemleri, finansal operasyonel sistemler, finansal raporlama sistemleri vb uygulamaları ya da saat bilgisinin kritik olduğu Outlook gibi uygulamaları bilgisayarınızda kullanmıyorsanız hiçbir şey yapmamayı tercih edebilirsiniz. Bu durumda 27 Mart 2011 03:00’den 28 Mart 2011 03:00’e kadar bilgisayarınızın saati güncel saatten 1 saat ilerisini gösterir. 28 Mart 2011 03:00’den itibaren doğru saati göstermeye başlar.

- Zaman dilimi düzeltme Aşağıda tariflenmiş adımları uygulayarak bilgisayarınızın zaman dilimini değiştirmeniz mümkündür. Bu düzeltme işlemini 27 Mart 2011 03:00’den önce bir kere yapmanız daha sonra 28 Mart 2011 03:00’den sonra yapmış olduğunuz değişiklikleri geri almanız gerekecektir. Microsoft, Windows İşletim Sisteminin saatinin el ile ayarlanmasını hiçbir şekilde tavsiye etmemektedir. Bu şekilde yapılan bir ayarlama, teknik destek ekiplerimiz tarafından desteklenemez hale gelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki konu uyarınca hem sizlerin hem de kamuoyunun bilgisayar saatinde bir değişiklik yapmamasını, aşağıdaki çözüm önerilerini dikkate alarak, değerlendirmesini öneririz.

- Zaman dilimini değiştirmek için aşağıdaki basamakları takip ediniz: Görev çubuğunuzun sağ alt kısmında yer alan tarih ve saatin üzerine tıklayınız ve Tarih ve saat ayarlarını değiştir’i seçiniz. Açılan pencerede Saat dilimini değiştir’i seçiniz. Açılan pencerede UTC 02:00 Kahire’yi seçiniz. Bu değişikliklerden sonra bilgisayarınız doğru saati göstermeye başlayacaktır. Ancak yukarıdaki işlemleri 28 Mart 2011 Pazartesi 03:00’den sonra geri alarak bilgisayarlarınızın ülkemizin saat dilimine göre ayarlanması gerekmektedir. Bu işlemi aşağıdaki adımlar ile gerçekleştirebilirsiniz. Görev çubuğunuzun sağ alt kısmında yer alan tarih ve saatin üzerine tıklayınız ve Tarih ve saat ayarlarını değiştir’i seçiniz. Açılan pencerede Saat dilimini değiştir’i seçiniz. Açılan pencerede UTC 02:00 Atina, Bükreş, İstanbul’u seçiniz.

- Bu konu için özel geliştirilen güncelleme ile düzeltme Microsoft, bu yasal düzenlemenin Windows istemci ve sunucu işletim sistemlerine yansıtılabilmesi için 25.03.2011 akşam saatlerinde bir güncelleme çıkartacaktır. Bu güncelleme hazır olduğunda http://support.microsoft.com/kb/2523087 adresinden indirilerek ve aynı adresteki adımlar takip edilerek kurulabilir.

- 2. ve 3. maddelerdeki işlemleri önce test ortamlarında uygulayarak, kurumları için gerekli tüm denemeleri yaptıktan sonra canlı ortamlarına uygulamalarını öneririz.