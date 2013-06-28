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Bugün Taksim'de su savaşı var!

Taksim Meydanı'nda bugün su savaşı yapılacağı sosyal medyadan duyuruldu

28 Haziran 2013 18:58

Binlerce kişinin bugün saat 18.00′da Taksim Meydanı’nda su tabancalarıyla su savaşı yapacağı sosyal medyadan duyuruldu.

Mustafa Saygılar'ın Sözcü gazetesinde yer alan haberien göre, “TOMA suyu yoksa o zaman bizim suyumuz var” sloganıyla 1. Geleneksel Water War Şenliği’ni düzenleyen gençler, içinde “şenlik” kelimesi geçen hiçbir şeyin başkaldırı olamayacağını vurgulayarak su savaşına bazı kriterler getiriyorlar.

500 ml su limiti ve 10-15 dakikalık bir etkinlik gerçekleşeceği belirtilirken sürenin sınırlı tutulmasının nedeni 'su israfından kaçınabilmek' olarak açıklandı.

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