Yarın İstanbul'da toplu taşıma araçları saat 13.00'a kadar ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yarın okulların açılması nedeniyle alınan önlemlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. AKOM'da kameralar karşısına geçen Topbaş, ilk gün toplu taşıma araçlarının saat 13.00'a kadar ücretsiz olacağını ifade etti.

13.00'a kadar toplu taşıma ücretsiz

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, kazı çalışmalarına da ara verileceğini söyleyen Topbaş, okul servislerinin İSPARK'ta 14.00'a kadar ücretsiz park edebileceğini belirtti. Topbaş, "Öğrencilerin, ailelerin ve velilerin heyecanının yatıştırması adına İstanbullulardan özellikle Pazartesi itibariyle mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını kullanmalarını mümkün olduğunca bireysel taşıma araçlarını tercih etmemelerini rica ediyoruz. Pik saatlerde zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını öneriyoruz" dedi.

‘Bin 250 polis, 800 jandarma ve

bin zabıta birlikte görev yapacak’

Topbaş, "Özellikle 06.00-13.00 arasında ilk gün toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Arzu ediyoruz ki bunlar tercih edilsin. Yine toplu taşıma araçlarına ilaveler yaptık. 400 bin insanımızı taşıyacak destek otobüsleri devreye sokuyoruz. Bu çalışmalarda özellikle Bin 250 polis, 800 jandarma ve bin zabıta birlikte görev yapacak. Hem okul önlerindeki yoğunluğu giderme, trafiğe çözüm ve çok önemsediğimiz okul önlerinde başta olmak üzere uyuşturucu gibi sıkıntılı ortamların oluşmaması için görevlerini sürdürecekler. Pazartesi itibariyle bir yağışın da lokal olarak yer yer geleceğinden bahsediliyor. İstanbullular zaten tecrübeli. Dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle eğitim yılının başlangıcı nedeniyle İBB olarak yol çalışmaları gibi kazı çalışmalarına ara verdik. İSPARK'tan Pazartesi günü okul servisleri ücretsiz olarak 14.00'a kadar yararlanabilecek" diye konuştu.

Kore devlet nişanı

Kore Devlet Nişanı almasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Kadir Topbaş, "Bir günlüğüne gittim. Kore'de yaptığımız İstanbul EXPO'da çok ciddi gelişmeler yaşadık. Kore'den gelen turist sayısında ilk 6 ayda yüzde 33 artış var. Koreliler kültür turizmine önem veren ve para harcayan turistler. Kore cumhurbaşkanlığı iki ülke arasında ilişkilerden dolayı devletin en üst düzeyde verdiği üstün liyakat madalyasını bize verdi. İstanbullular ve ülkem adana aldım. Onur verici bir değer, önemli bir nişandı. Kore'yle olan ilişkilerimizin kan kardeşi olarak daha fazla artırılmasına vesile olacaktır. İstanbulluların güvenine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.