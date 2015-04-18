Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Yarın yapılacak olan “51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" tanıtım etkinliği nedeniyle, sabah saat 07:00'den etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,

Harem Sahil Otogar'dan Üsküdar Meydan Marmaray otobüs duraklarına kadar olan sahil yoluna çıkan cadde ve sokaklar yarın sabah 07.00'den itibaren kapalı olacak.

Açıklamada, kullanılabilecek alternatif yollar için de Nuh Kuyusu Caddesi, İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, Tıbbiye Caddesi ve Dr. Eyüp Aksoy Caddesi gösterildi.