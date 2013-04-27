Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yazılı bir açıklama ile 49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu İstanbul etabının 28 Nisan Pazar günü Sultanahmet Meydanı'ndan başlayacağını belirtti.

Yarın koşulacak İstanbul-İstanbul etabıyla ilgili olarak bazı yollar kısmen, ya da tamamen trafiğe kapatılacak.

Kapanacak yollar şöyle:

-08.30'dan itibaren Caddebostan Sahil Yolu trafiğe kapalı

-10.00'dan itibaren Bağdat Caddesi trafiğe Kapalı

-12.40/13.40 Boğaz Köprüsü Avrupa’dan-Asya’ya geçiş bu saatlerde kapalı olacak (Trafik diğer şeritten Asya’dan-Avrupa’ya, Avrupa’dan–Asya’ya geçiş yani çift yön olarak verilecek

Trafiğe açılış saatleri

16.30-Bağdat Caddesi’nin trafiğe açılışı

18.00-Caddebostan Sahil Yolu'nun trafiğe açılışı