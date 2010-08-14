Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

T24 - İstanbul'da “30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü” dolayısıyla yapılacak prova ve kutlamalar nedeniyle yarın ve tören günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde yarın yaya ve motorlu birliklerin katılımıyla 05.00-16.00 saatlerinde prova yapılacağı belirtildi.

Hava muhalefeti nedeniyle yapılamaması durumunda provaların 22 Ağustos Pazar günü aynı saatler arasında gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, prova ve kutlamaların gerçekleştirileceği 30 Ağustos tarihlerinde 05.00-16.00 saatlerinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yol ve güzergahlar şöyle:

“Topkule-Mahmutbey Köprüsü-Vatan Caddesi (Aksaray Metro İstasyonuna kadar) ve bu yollara çıkan bütün yollar, Topkule-Mahmutbey Köprüsü-Vatan Caddesi-Oğuzhan Caddesi- Millet Caddesi-Topkapı-Edirnekapı Kavşağı-Vatan Caddesi kesişim noktası-Mahmutbey Yolu-Topkule arasında kalan yol, Mahmutbey Köprüsü ile Sultançiftliği kavşağı arasında kalan yol, Mahmutbey Köprüsü-Habipler Yolu (Sultançiftliği Yolu).”

Alternatif yollar

Açıklamada, trafiğe kapatılan yollara alternatif olarak D-100 Karayolu'ndan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücülerin Haliç Tüneli-Edirnekapı-Fevzipaşa Bulvarı-Aksaray ya da Haliç Tüneli ve Ayvansaray ışıklarından Balat Yolu'nu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini, E-80 Karayolu'ndan geleceklerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM istikametini, Sahil Yolu'nu kullanacak sürücülerin de sahil güzergahından Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci yönünü kullanmaları istendi.

Vatan Caddesi'nden Fatih'teki hastanelere gelecek olan ambulans ve diğer araç sürücülerinin de sahil yolunu tercih ederek, bölgedeki hastanelere ulaşması istenen açıklamada, Fatih'ten bu hastanelere gidecek sürücülerin de Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi'ni tercih etmesi gerektiği kaydedildi.