Yarın hesabınıza bloke konulabilir

Başta bankalar olmak üzere PTT, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, noterler ve diğer yükümlülere, hesap sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerini güncelleştirmeleri için tanınan süre bitiyor.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"teki kimlik tespitiyle ilgili düzenleme kapsamında bankalar, aracı kurumlar ve diğer yükümlülerden kimlik ve adres teyidi istenirken, 1 Nisan 2008 öncesi açılan hesaplarla ilgili kimlik ve adres bilgisi güncellemesi için verilen süre yarın doluyor.

Buna göre, sadece yeni değil, eski müşteriler için de kimlik ve adres teyidi gerekecek.

Düzenleme uyarınca bankalar ve diğer yükümlüler sürekli iş ilişkisi içinde kimlik tespiti yapamadığı ve iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemediği durumlarda iş ilişkisi tesis edemeyecek ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştiremeyecek. Kimlik ve adres teyidinin ardından da istenen işlemler gerçekleştirilecek.

Yetkililer, MASAK mevzuatı gereği mükellef sayılan bankalar ve diğer kuruluşlardan 1 Nisan 2008 tarihinden geçerli olmak üzere müşterilerini tanıma ilkesini getirildiğini hatırlatırken, 1 Nisan 2008 öncesi iş ilişkisi tesis edilen müşterilerin bilgilerin güncellenmesi konusunda da bankalar ve diğer yükümlülere süre verildiğini kaydetti.

Daha sonra bu sürenin uzatıldığını anlatan yetkililer, yarından itibaren de eski hesap sahipleri için de müşteriyi tanıma ilkesinin geçerli olacağını bildirdi.

Müşterileriyle sürekli iş ilişkisi bulunan yükümlülerin yaklaşık yüzde 95'ini bankalar oluşturduğuna işaret eden yetkililer, bankaların yanı sıra aracı kurumların da sürekli iş ilişkileri olduğunu belirtti.

Nüfus kanununda yapılan bir değişiklikle 4 ay önce bankalara da adres paylaşım sistemine ulaşma hakkı tanındığına da dikkati çeken yetkililer, bankaların bu sisteme girerek, müşteri bilgilerine güncellediklerini ifade etti. Yetkililer, bu şekilde adres teyidi ve müşteri tanıma ilkesinin tümüyle uygulanması konusunda herhangi bir engel kalmadığını bildirdi.

Bankalara uyarı yazısı gönderildi

Bu arada MASAK uygulama öncesi bütün bankalara birer uyarı yazısı gönderdi. Yazıda işlemlerde gerekli olan müşterinin tanınması için mevzuatta ve uygulamada her türlü kolaylığın getirildiğine dikkat çekildi ve bankaların adres paylaşım sistemine de ulaşabildiği hatırlatıldı.

MASAK'ın yazısında bankaların 1 Eylül'den sonraki işlemleri sırasında "vatandaşları mağdur etmemeleri" uyarısında bulunuldu.

Uygulamada süre 2 kez uzatılmıştı

1 Nisan 2008'de yürürlüğe giren "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" ile 1 Temmuzdan sonra açılan hesaplar ve diğer işlemlerde müşteriden kimlik ve adres teyidi istenmesine ilişkin düzenleme kapsamında, 1 Nisandan önce açılan hesaplar için bankalar ve diğer yükümlülere 31 Aralık 2008'e kadar kimlik ve adres bilgilerini güncellemeleri için süre tanınmıştı.

Ancak bankalar ve diğer yükümlüleri rahatlatmak amacıyla eski hesap sahiplerinin kimlik ve adres teyidi işlemleri için kuruluşlara 6 ay ek süre verilmiş ve bu süre 30 Haziran 2009 tarihine uzatılmıştı.

Daha sonra bankaların 1 Nisan 2008 öncesi açıldığı belirtilen hesap sayısının 70 milyonu bulması ve bu güncelleme işleminini zaman alması nedeniyle uzatma talebinde bulunması üzerine de söz konusu süre en son 1 Eylül 2009 olarak tespit edilmişti.

Buna göre yükümlülerin, 1 Nisan 2008 öncesi sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 1 Eylül 2009 tarihi itibariyle kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmesi gerekiyordu.



