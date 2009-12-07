Yarın DTP için kritik gün

T24- Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kapatılması istemiyle açılan davayı yarın esastan görüşmeye başlayacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP'nin, ''Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine eylemlerin odağı'' haline geldiği gerekçesiyle, ''Temelli kapatılması'' istemiyle 16 Kasım 2007'de dava açmıştı.

Görevlendirilen raportörler, raporu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a teslim etmişti. Raporun, Anayasa Mahkemesi heyetini bağlayıcılığı bulunmuyor.

İddianamede, kapatma talebiyle birlikte milletvekilleri DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, Sebahat Tuncel, Osman Özçelik, İbrahim Binici, Selahattin Demirtaş, Sevahir Bayındır ve Fatma Kurtulan'ın da aralarında bulunduğu 221 parti üyesi hakkında Anayasa'nın 69/9 ve Siyasi Partiler Yasası'nın 95. maddeleri uyarınca, siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

Anayasaya göre bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesinin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek.

Başsavcılığın iddianamesinde, ''Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasına, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82. ve 90. maddelerine aykırı eylemlerde bulunduğu açıkça anlaşılan Demokratik Toplum Partisi'nin, Anayasa'nın 69. maddesinin altıncı fıkrası ile 2820 sayılı Yasa'nın 101/1-b ve 103. maddeleri gereğince temelli kapatılmasına'' karar verilmesi istenmişti.

İddianamede, partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetleri ile neden olan 221 kişinin, temelli kapatılmaya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren 5 yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına karar verilmesi de talep edilmişti.

Başka bir parti üyesi olan ve isim benzerliği nedeniyle listeye alınan Halil İmrek ile iddianamenin hazırlanmasından sonra ölen Fevzi Kara, siyasi yasak istemli listeden çıkarıldı. Böylece, siyasi yasak istenenlerin sayısı 221'den 219'a düştü.

İddianamede ayrıca, ''Davalı partinin dava süresince yapılacak seçimlere katılamayacağına'', ''Dava tarihinde parti bünyesinde üye, yönetici, belediye başkanı ve milletvekili olarak görev alanların bir başka siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak dava süresince seçimlere katılamayacağına'', ''Davalı partiye ödenebilecek hazine yardımlarının banka hesabında blokesine'' ve ''Davalı partinin üye kayıtlarının durdurulmasına'' karar verilmesi de istenmişti.