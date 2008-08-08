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Spor

Yarın 9 Türk yarışacak

Çin'in başkenti Pekin'de bu akşam yapılacak açılış töreniyle resmi olarak başlayacak olan Olimpiyat Oyunları'nda yarın 5 dalda toplam 9 Türk sporcu mücadele edecek.

08 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Çin'in başkenti Pekin'de bu akşam yapılacak açılış töreniyle resmi olarak başlayacak olan Olimpiyat Oyunları'nda yarın 5 dalda toplam 9 Türk sporcu mücadele edecek.

Bayanlar halterde, 48 kiloda dünya ve olimpiyat şampiyonu Nurcan Taylan ve Sibel Özkan, TSİ 05.00-06.40 arasında (A) Grubu müsabakalarına çıkacaklar. Bu sıklette madalya töreni ise 06.50'de yapılacak.

Okçulukta da Türk Milli Takımı'ndan bayanlarda Zekiya Keskin Şatır, TSİ 07.00'de, erkeklerde ise Göktuğ Yusuf Ergin 10.30'da sıralama atışlarını gerçekleştirecekler.

Atıcılıkta yarın mücadele edecek olan tek Türk sporcu Yusuf Dikeç'in 10 metre havalı tabanca eleme yarışmaları TSİ 07.00-08-45 arasında gerçekleştirilecek.

Yüzmede yarın Türk Milli Takımı'ndan 3 sporcu havuza girecek. Bayanlar 400 metre karışıkta mücadele edecek olan Deniz Nazar'ın ve 100 metre kelebekte yarışacak olan Irıs Rosenberger'in sıralama yarışları TSİ 13.30'da start alacak. Demir Atasoy'un mücadele edeceği erkekler 100 metre kurbağalama sıralama yarışmaları da 15.45'ten itibaren başlayacak.

Boksta ise Türk sporcuların olimpiyat oyunlarında ilk turda karşılaşacağı sporcular belli oldu. 81 kiloda Bahram Muzaffer, yarın Kenyalı Ali Aziz ile karşılaşacak. Bu sıklette eleme müsabakaları yarın 10.00-11.30 ve 15.00-16.30 arasında gerçekleştirilecek.

Bu arada 10 Ağustos Pazar günü 69 kiloda Adem Kılıççı, ilk turda İngiliz Saunders ile, 11 Ağustos Pazartesi günü 60 kiloda Onur Şipal, Portorikolu Pedroza ile, 12 Ağustos Salı günü 51 kiloda Furkan Ulaş Memiş, Hintli Kumar ile, 15 Ağustos Cuma günü ise ilk turu bay geçen Yakup Kılıç ikinci turda Japon Shimizu ile karşılaşacak.

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